Iğdır Valiliği Facebook Paylaşımında Hakaret İçerikli Yorum Krizi

Iğdır Valiliği resmi sosyal medya hesabı üzerinden paylaşılan bir fotoğrafa, Vali Ercan Turan'a hakaret içerikli yorum yapılması basın birimi tarafından saatler sonra fark edildi.

Iğdır Valiliği tarafından kentte düzenlenen programa dair fotoğraflar valilik sosyal medya hesabı üzerinden paylaşıldı. Paylaşım yapıldıktan sonra bir şahıs, Vali Ercan Turan'ı kastederek hakaret içerikli sözler sarf etti. Yapılan yorum saatler sonra kaldırılsa da, bu durumun uzun süre fark edilmemesi basın biriminde "İhmal mi var" sorusunu akıllara getirdi.

Yaşanan olayın ardından gözler, Iğdır Valiliği Basın ve Halkla İlişkiler Müdür Vekili İlteriş Kağan Taşkınsu'ya çevrilirken, konu ile ilgili hiçbir açıklama yapılmadı. - IĞDIR