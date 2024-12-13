Iğdır Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Güneş'in eseri TUBA telif eser ödülüne layık görüldü

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde düzenlenen Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Uluslararası Akademi Ödülleri, sahiplerini buldu.

Bu kapsamda Iğdır Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Güneş'in "Muhtarlık: Osmanlı'dan Cumhuriyet'e Köy ve Mahalle İdaresi" adlı kitabı, TÜBA tarafından Bilimsel Telif Eser (TESEP) Ödülüne layık görüldü.

Ödüller, 18 Aralık 2024 tarihinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilecek TÜBA-TÜBİTAK Bilim Ödülleri Töreni'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından sahiplerine takdim edilecek.

Rektör Alma'dan tebrik mesajı

Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Hakkı Alma, Prof. Dr. Mehmet Güneş'in TÜBA-GEBİP Ödülü'ne layık görülmesiyle ilgili olarak yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Iğdır Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Güneş'in TÜBA-GEBİP Ödülü'ne layık görülmesi bizleri gururlandırmıştır. Bu başarı Iğdır Üniversitesinin kalite odaklı uluslararasılaşma hedefleri doğrultusunda gerçekleştirdiği araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin bir yansımasıdır. Iğdır Üniversitesi, nitelikli bilimsel çalışmaları ve yenilikçi projeleriyle Türkiye'nin ve dünyanın bilimsel gelişimine katkı sunmaya devam edecektir. Prof. Dr. Güneş'i bu üstün başarısından dolayı tebrik ediyor, çalışmalarında başarılarının devamını diliyorum."

TÜBA Bilimsel Telif Eser Ödülleri (TESEP)

TÜBA, "Bilimsel Telif Eser Ödülleri Programı (TÜBA-TESEP)" ile üniversitelere yönelik nitelikli Türkçe telif eser üretimini teşviki amaçlanmıştır. 2016'ya kadar Bilimsel Telif ve Çeviri Eser Ödülleri (TEÇEP) olarak adlandırılan programın, 2017'den itibaren sadece telif eserlerin ödüllendirildiği Bilimsel Telif Eser Ödülleri Programı (TÜBA-TESEP) olarak uygulamaya devam edilmesi kararlaştırılmıştır.

TÜBA-TESEP Ödülleri kapsamında Akademi Konseyi tarafından, belirli bilim alanlarında yayımlanan eserlere alanında dünya bilimine değer katmış, ulusal ve uluslararası başarılarıyla ülkemizi onurlandırmış Şeref Üyelerimizin adına her yıl "özel ödül" verilmektedir.

Ödül Programı'na, üniversitelerde her seviyede okutulan ya da okutulması/yararlanılması mümkün telif eserler için başvurulabilmektedir. Başvuru, eserin son baskısı için yapılmaktadır. Eserlerde dizin ve kaynakça bulunması şartı aranmaktadır. Başvurular, eserlerle ilgili bilim dalları gözetilerek oluşturulan Alan Değerlendirme Komiteleri (ADK) tarafından hakem görüşleri de alınarak incelenmekte ve değerlendirilmektedir. ADK'leri önerilerini ADK yürütücülerinden ve Akademi Başkanından oluşan Ana Komite'ye sunmaktadır. Ana Komite, TESEP ödülü için önerilerini Akademi Konseyi'ne sunmaktadır. "Bilimsel Telif Eser Ödülü" ya da "Jüri Özel Ödülü" kazananlar, Akademi Konseyi tarafından karara bağlanmaktadır. - IĞDIR