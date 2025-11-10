Iğdır Üniversitesi'nde İlk Atatürk Anma Programı Düzenlendi

Haber: Serdar ÜNSAL

(IĞDIR) – Iğdır Üniversitesi'nde, kuruluşundan bu yana ilk kez Atatürk'ü Anma Programı düzenlendi ve üniversitenin rektörlük binası önüne Atatürk büstü dikildi.

2008 yılında kurulan Iğdır Üniversitesi'nde, 17 yıl sonra gerçekleşen tören, Iğdır Üniversitesi tarihinde bir ilk oldu.

Atatürk'ün vefatının 87'nci yılı dolayısıyla düzenlenen törene Iğdır Valisi Ercan Turan, Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Gürel, protokol üyeleri, akademisyenler, öğrenciler ve davetliler katıldı.

"Atatürk'ü ilk kez anıyoruz"

Törende konuşan Iğdır Valisi Ercan Turan, üniversitede ilk kez Atatürk'ü anma programı düzenlendiğini belirterek, "Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün fikirlerini, ideallerini yaşatmak için çalıştık, çalışmaya da devam edeceğiz. Atatürk, 'Beni görmek demek, bedenimi değil, fikirlerimi anlamaktır' diyerek bizlere yol göstermiştir. Bugün güçlü bir Türkiye varsa, bu onun bize miras bıraktığı tam bağımsızlık ruhunun eseridir. 'Özgürlük ve bağımsızlık benim karakterimdir' diyen Atatürk, bu milletin sinesinde ebediyen yaşayacaktır" dedi.

"17 yıldır Atatürk heykeli bile yoktu"

Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Gürel, üniversitede bugüne kadar Atatürk'e ait hiçbir sembolün bulunmadığını ifade ederek, şöyle konuştu:

"Üniversitemiz 17 yıllık bir kurum. Ben göreve başladığımda ne bir Atatürk anıtı, ne heykeli, ne posteri vardı. Hatta birçok çalışanımızın odasında dahi Atatürk portresi bulunmuyordu. Bu durum beni hem şahsım hem üniversitem adına derinden üzdü. Oysa Gazi Mustafa Kemal Atatürk bu devletin kurucusudur, hepimizin ortak değeridir. Bu eksikliği gidermek boynumuzun borcuydu."

Gürel, geçmiş dönemlerde Atatürk büstü yapılmasına yönelik tekliflerin reddedildiğinin altını çizerek, "Geçmiş dönemde projede yer alan Atatürk anıtı, o zamanki yönetim tarafından 'gerek yok' denilerek iptal edilmiş. Bu cevabı duymak beni gerçekten sarsmıştı. Biz Atatürk'e tapmıyoruz ama o heykel bir şahsı değil, milletimizin kaderini değiştiren ortak bir değeri temsil ediyor. Hatta eski rektörün ayrılmadan önce personelle yaptığı toplantıda Atatürk ve İsmet İnönü için hakaret dolu laflar ettiği söyleniyor" ifadelerini kullandı.

"Bugün eğitim alabiliyorsak onun sayesinde"

Programda söz alan öğrencilerden biri, "Atatürk ölmedi, onun fikirleri bizimle yaşıyor. Bugün burada eğitim alabiliyorsak, bu onun sayesinde. Atatürk'ü yok etmeye çalışanlara sadece yazıklar olsun diyebilirim. Biz onu her zaman saygı ve minnetle anacağız" dedi.

Diğer katılımcılar da "Şimdiye kadar üniversitede Atatürk anıtının olmaması utanç vericidir" ifadelerini kullandı.

Duygusal anlar yaşandı

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende, öğrenciler tarafından Atatürk'ün sevdiği şarkılar seslendirildi. Program, duygusal anlara sahne oldu.