Iğdır'da Tekelti Dağı'nda Büyüleyici Gün Batımı

Iğdır'da Tekelti Dağı'nda gün batımı görsel şölen oluşturdu

IĞDIR - Iğdır'da Tekelti dağı yanında gün batımı ile yansıyan güneş ışıklarının oluşturduğu yansıma görsel şölen oluşturdu.

Iğdır'ın doğal güzellikleriyle öne çıkan Tekelti Dağı, gün batımında adeta büyüleyici bir manzaraya sahne oldu. Akşam saatlerinde güneşin batışıyla birlikte dağ silüeti ve çevresine yansıyan kızıl ve turuncu tonlar, görenleri kendine hayran bıraktı.