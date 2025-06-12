Iğdır'da Tekelti Dağı'nda Büyüleyici Gün Batımı
Iğdır'da Tekelti Dağı'nda gün batımı, güneş ışıklarının yansımalarıyla görsel bir şölen oluşturdu. Dağ silüeti ve yansıyan muhteşem renkler görenleri etkiledi.
Iğdır'da Tekelti Dağı'nda gün batımı görsel şölen oluşturdu
IĞDIR - Iğdır'da Tekelti dağı yanında gün batımı ile yansıyan güneş ışıklarının oluşturduğu yansıma görsel şölen oluşturdu.
Iğdır'ın doğal güzellikleriyle öne çıkan Tekelti Dağı, gün batımında adeta büyüleyici bir manzaraya sahne oldu. Akşam saatlerinde güneşin batışıyla birlikte dağ silüeti ve çevresine yansıyan kızıl ve turuncu tonlar, görenleri kendine hayran bıraktı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SEBAHATTİN YUM - Yerel