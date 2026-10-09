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Iğdır'da sahipsiz valiz kontrollü şekilde fünyeyle patlatıldı, boş çıktı

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Iğdır'da sahipsiz valiz kontrollü şekilde fünyeyle patlatıldı, boş çıktı
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Iğdır merkez Bağlar Mahallesi'nde çalıların arasında sahipsiz bir valiz gören vatandaşlar durumu polise bildirdi. Güvenlik güçlerince fünye ile kontrollü şekilde patlatılan valiz boş çıktı, bölge geçici olarak araç ve yaya trafiğine kapatıldı.

Haber: Serdar ÜNSAL

(IĞDIR) - Iğdır'da güvenlik güçlerince fünye ile kontrollü şekilde patlatılan şüpheli valiz boş çıktı.

Iğdır merkez Bağlar Mahallesi'nde çalıların arasında sahipsiz bir valiz gören vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen emniyet güçleri, güvenlik önlemi alarak, olay yerini geçici olarak araç ve yaya trafiğine kapattı. Ardından bomba imha uzmanı, özel koruyucu kıyafetlerle şüpheli valize müdahale etti.

Fünye ile kontrollü şekilde patlatılan valiz boş çıktı.

Kaynak: ANKA
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