Iğdır'da Kerbela Matem Dönemi Başladı

Haber: Serdar ÜNSAL

(IĞDIR) - Iğdır'da Muharrem ayının başlamasıyla birlikte Caferi vatandaşların iki ay sürecek matem dönemi de başladı. Hazreti Hüseyin ve beraberindeki ehlibeyitten 72 kişinin Kerbela şehit edilmesi nedeniyle düzenlenen yas programları kapsamında kent genelinde anma etkinlikleri yapıldı.

Muharrem ayı nedeniyle Iğdır merkez ve ilçelerinde bulunan yaklaşık 100 Caferi camisinde matem programları düzenlendi. Hazreti Hüseyin ve beraberindeki ehlibeyitten 72 kişinin Kerbela'da şehit edilmesi nedeniyle anma programı düzenlendi. Siyah kıyafetler giyen katılımcılar, okunan mersiyeler ve ağıtlar eşliğinde sine vurma ve zincir vurma ritüellerini yerine getirerek Kerbela şehitlerini andı.

Muharrem ayı dolayısıyla düzenlenen yas meclislerini, Iğdır Valisi Fırat Taşolar, Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Gürel, İl Emniyet Müdürü Niyazi Tugay ve İl Jandarma Komutanı Zafer Özden ziyaret etti.

Caferi vatandaşlar, Muharrem ayının 10'uncu günü olan ve bu yıl 26 Haziran'a denk gelen Aşura Günü'nde ise kent merkezinde geniş katılımlı anma programı düzenleyecek. Program kapsamında vatandaşlar toplu halde mezarlığa yürüyecek, Kerbela olayının anlatılmasının ardından Kur'an-ı Kerim okunacak ve dualar edilecek.

Kaynak: ANKA