Iğdır'da Şehit Polisler Anısına Anıt Açıldı

Iğdır'ın Aralık ilçesinde 8 Eylül 2015'te PKK'lı teröristler tarafından uzaktan kumandalı bombanın patlatılması sonucu şehit olan 13 polis memurunun anısına yaptırılan 'Dilucu Şehitleri Anıtı' düzenlenen törenle açıldı.

8 Eylül 2015'te Dilucu Sınır Kapısı'nda görevli polis memurlarını taşıyan midibüs ile koruma görevi yapan aracın geçişi sırasında PKK'lı teröristlerce uzaktan kumandalı bombanın patlatılması sonucu şehit düşen 13 polis için saldırının olduğu noktada anıt yapıldı. Şehit olan 13 polis için 13 bayrağın dikildiği, şehitlerin adının da yazıldığı anıt düzenlenen törenle açıldı. Saygı duruşu ile İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan törende konuşan İl Emniyet Müdürü Erden Sakarya, "9 yıl önce bu noktada bölücü terör örgütünün alçakça saldırısında 13 silah arkadaşımızı toprağa verdik. Onlar vatan, millet ve bayrak uğruna en değerli varlıklarını, canlarını feda ederek yüce dinimizce peygamberlikten sonra bir müminin erişebileceği en yüksek mertebe olan şahadet makamına ulaştılar. Bizlere düşen görev şehitlerimizin manevi mirasına sahip çıkmak, milli ve manevi değerlerimizi yarınlara taşımak, bize emanet edilen bu kutsal vatanı ilebet ileriye taşımaktır" dedi.

AK Parti Iğdır Milletvekili Cantürk Alagöz de, hain terör örgütü ve onun hain işbirlikçilerinin hiçbir zaman emellerine ulaşamayacağını belirterek, şehit polis memurlarının isimlerini okudu. Alandakiler ise "Burada" diyerek cevap verdi.

Hain saldırıda şehit olan Denizlili Polis Memuru Hasan Eser'in babası Serdar Eser, anıtı gördüğü zaman çok duygulandığını söyleyerek, "Bu anıtı yapan herkesten Allah razı olsun. Bu anıt bizi çok mutlu etti" dedi.

Kur'an-ı Kerim tilaveti ve duaların okunduğu programda anıta karanfil bırakıldı. - IĞDIR