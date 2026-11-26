Iğdır'da gece otomobilin arkadan çarptığı kadın motosiklet sürücüsü ağır yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Iğdır'da saat 23.00 sıralarında meydana gelen kazada, hızla geldiği belirtilen bir otomobil seyir halindeki motosiklete arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle kaldırıma savrulan kadın motosiklet sürücüsü ağır yaralandı ve yoğun bakımda tedavisi sürüyor.
Haber: Serdar ÜNSAL
(IĞDIR) – Iğdır'da otomobilin çarptığı kadın motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.
Edinilen bilgilere göre kaza, Kazım Karabekir Caddesi Cumhuriyet Mahallesi'nde saat 23.00 sıralarında meydana geldi. Arkadan hızla geldiği belirtilen araç, seyir halindeki motosiklete arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle havaya savrulan kadın motosiklet sürücüsü, kaldırıma düşerek ağır yaralandı.
Kazanın ardından araç sürücüsünün emniyet ekiplerine haber vererek yardım istediği öğrenildi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler bölgede gerekli incelemelerde bulundu.
Ağır yaralanan motosiklet sürücüsü K.A., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kadın sürücünün yoğun bakım ünitesinde tedavisinin sürdüğü bildirildi.
Kaynak: ANKA