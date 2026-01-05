Haberler

Iğdır'da Millet Bahçesi'ndeki Gölet Dondu

Güncelleme:
Iğdır'da gece hava sıcaklığı eksi 15 dereceye kadar düştü. Donan gölde çocuklar kayarak eğlenceli anlar yaşarken, köy yollarındaki ulaşım sorunları için çalışmalara devam ediliyor.

Haber: Serdar ÜNSAL

(IĞDIR) - Iğdır'da etkili olan dondurucu soğuk hava yaşamı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Gece saatlerinde hava sıcaklığının eksi 15 dereceye kadar düştüğü kentte, Millet Bahçesi içerisinde bulunan göl tamamen dondu.

Soğuk havaya rağmen çocuklar, donan gölün çevresinde kayarak eğlenceli anlar yaşadı. Çocuklar, "Hava çok soğuk ama donan gölün kenarında kaymak çok güzel" diyerek keyifli anlarını dile getirdi.

Öte yandan, kentte fırtına nedeniyle kapanan köy yollarında da çalışmalar sürüyor. İl Özel İdaresi ekipleri, fırtına ve yoğun kar yağışı sonrası ulaşıma kapanan 11 köy yolunu yeniden açmak için sahada çalışmalarına devam ediyor.

Soğuk hava ve olumsuz hava koşullarının önümüzdeki günlerde de etkisini sürdürebileceği bildirildi.

Kaynak: ANKA / Yerel
