Iğdır'da depremde hayatını kaybedenler için mevlit okundu

6 Şubat 2023 yılında meydana gelen ve "asrın felaketi" olarak nitelendirilen depremlerde şehit olan Polis Memurları ve tüm deprem şehitleri için mevlit okundu.

06 Şubat 2023 tarihinde merkez üssü Kahramanmaraş Pazarcık ve Elbistan olan 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde iki büyük deprem meydana geldi. Asrın felaketi olarak kabul edilen depremlerde elli binin üzerinde vatandaşımız hayatını kaybetti. Asrın felaketinin üzerinde tam 2 yıl geçerken Iğdır Emniyet Müdürlüğü tarafında Iğdır merkez Camisinde depremlerde şehit olan Polis Memurları ve tüm deprem şehitleri için mevlit okutuldu. Mevlide katılanlara gül suyu ve lokum ikram edildi.

Programa Vali Ercan Turan, Iğdır Cumhuriyet Başsavcısı Meriç Dede, İl Emniyet Müdürü Niyazi Turgay ve vatandaşlar katıldı. - IĞDIR