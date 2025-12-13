Haberler

Azer-İshak Yaycılı Bilim ve Sanat Merkezi Törenle Açıldı

İş insanı İshak Yaycılı tarafından yaptırılan Azer-İshak Yaycılı Bilim ve Sanat Merkezi, Iğdır'da açılış töreniyle hizmete girdi. Vali Ercan Turan, merkezin gençlerin gelişimi için önemli bir adım olduğunu belirtti.

Haber: Serdar ÜNSAL

(IĞDIR) - İş insanı İshak Yaycılı tarafından Iğdır'ın eğitim ve kültür hayatına katkı sunması amacıyla yaptırılan Azer-İshak Yaycılı Bilim ve Sanat Merkezi, törenle hizmete açıldı.

Azer-İshak Yaycılı Bilim ve Sanat Merkezi, Vali Ercan Turan'ın katıldığı törenle açıldı. Vali Ercan Turan, Azer-İshak Yaycılı Bilim ve Sanat Merkezi'nin Iğdır için kalıcı bir değer olduğunu belirterek, iş insanı İshak Yaycılı'yı tebrik etti. Turan, merkezin gençlerin bilim, sanat ve teknoloji alanında gelişimine katkı sağlayacağını vurguladı. Türkiye'nin bilim ve teknoloji alanındaki büyümesinin bu tür merkezlerle mümkün olduğunu ifade eden Turan, "İşte üreten ve güçlü bir Türkiye var. Bilime ve sanata değer veren bir ülke var" dedi.

Azer Yaycılı ise eğitime yapılan yatırımın Türkiye'nin geleceğine yapılan bir yatırım olduğunu belirterek, "Atatürk'ün dediği gibi 'Hayatta en hakiki mürşit ilimdir'. Geleceğin Türkiye'sinde söz sahibi olacak gençlerimiz buradan yetişecek. Buradaki çocuklarımız bilim ve sanatla tanışacak. Hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

İş insanı İshak Yaycılı da "Bu okulun yapılması kararını eski Valimiz Enver Ünlü döneminde verdik, temelini Hüseyin Engin Sarıibrahim döneminde attık ve şimdi Ercan Turan valimizle açılışını yapıyoruz. Eğitime verdiğimiz destek, geleceğimiz olan çocuklarımıza yapılan yatırımdır. Geleceği inşa eden ülkeler bilime ve eğitime yatırım yapar. Bugün attığımız adımın ülkemiz yararına değerli bir yatırım olduğuna inanıyorum" dedi.

Kaynak: ANKA / Yerel
Haberler.com


