Kars ve Iğdır'da Kerbala Şehitleri Aşure Günü'yle Anıldı

Kars'ta Hazreti Hüseyin ile birlikte Kerbela'da şehit edilen 72 yareni, şehadetlerinin 1387'nci yılında düzenlenen Aşure Günü etkinlikleriyle anıldı.

Iğdır'da Hazreti Hüseyin ve beraberindeki 72 yareninin Kerbela'da şehit edilişinin yıl dönümü dolayısıyla Asri Mezarlıkta matem programı düzenlendi. Siyah kıyafetler giyen vatandaşlar, mersiyeler eşliğinde gözyaşı döktü. Matem töreninde oluşturulan desteler, sinelerini dövüp vücutlarına zincir vurdu. Hava sıcaklığının etkili olduğu programda görevliler tarafından vatandaşlara su dağıtıldı. Ayrıca katılımcıların serinlemesi için üzerlerine su serpildi. - IĞDIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı