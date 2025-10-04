Iğdır'da Aşiretler Federasyonu'ndan İsrail'e Protesto

Kadim Aşiretler Federasyonu Iğdır İl Başkanı Ferhat Armağan ile Iğdır'da bulunan 25 aşiretin liderleri ve kanaat önderleri, İsrail'in, insani yardım ulaştırmak için Gazze'ye yol alan Küresel Sumud Filosu'na saldırısını kınadı.

İsrail'in, insani yardım ulaştırmak için Gazze'ye yol alan Küresel Sumud Filosu'na saldırı ile ilgili Iğdır'da bir araya gelen Kadim Aşiretler Federasyonu basın açıklaması yaptı. Federasyon adına açıklama yapan Iğdır İl Başkanı Ferhat Armağan" Küresel Barış Birimi'nin Gazze'ye ulaşmadan terörist, siyonist İsrail'in el koyması ve oradaki kardeşlerimizin tutuklu bulunmasından üzüntü duyuyoruz. Aşiret liderleri ve kanaat önderleri olarak bütün bir toplum olarak İslam Devleti'nin bir an önce gerçekten artık faaliyete geçmesi gerekiyor. İslam ülkeleri hakikaten artık bu seyretmeyi bırakıp bu uzaktan izlemeyi bırakıp ordularıyla beraber hareket etmeyi gerçekten çok önemli buluyoruz. Tarih boyunca da ülkemiz ve Türkiye'miz alim-i İslam'a tarih boyunca bayraktarlık yapmış. İnşallah İslam milletleri ve devletleri bir araya gelmesiyle de en güzel bir şekilde yine İslam alemine bayraktarlık yapacak kuvvetli elhamdülillah donanımı bir hükümetimizi de karşımızda görüyoruz. Tarih boyunca İslam alemleri bir araya geldiği zaman karşı taraf teknolojik ve askeri güç olarak her zaman fazlaydı. Fakat galibiyet inananlarındır. Muvaffakiyet Allah'ındır. Onun için buradan bütün İslam ülkelerine, bütün İslam milletlerine çok iş düşüyor. Bu birlik beraberliği bir an önce temin edelim. Bir de bu İsrail'in protesto açısından artık İslam devletleri İsrail mallarını almasınlar. Gerçekten İsrail mallarını bırakın. Bu çok önemlidir. Herkesi gerçekten bu konuda duyarlı olmaya davet ediyorum" dedi.

Kanaat önderi Ahmet Hacıoğlu ise;" Kur'an'da bize şöyle emrediyor. Sakın Yahudi ve Hristiyanları dost edinmeyin. Onlar ancak birbirlerinin dostudurlar. Gerçekten baktığımızda iki yıldır süren bu zulmü hep sessiz kalmışlardır. Birkaç İslam ülkesinden başka bunu dillendiren, seslendiren hiçbir kimse yoktur. Ama halbuki bunların yaptıkları bu zulüm kendilerinin yanında kalmayacaktır. Bugün safımızı belirleme zamanıdır. Bugün Filistin'e destek olacak, Filistin'i savunacak gerçek manada maddi manevi her açıdan Filistin'in yanında olduğumuzu hissettirecek gündür. Onun için biz Müslümanlar olarak başta bu Filistin'e yapılan zulmü kılıyoruz. Kesinlikle kabul etmiyoruz. Müslümanların birlik beraberlik içinde olması Müslümanların sadece kağıt üzerinde İslam teşkilatı Olması değil, gerçek manada asıl manada İslam teşkilatı olmasını istiyoruz" dedi.