Iğdır'da 'Aras'ın Öte Yanı' Belgeseli ve Konser Etkinliği Gerçekleştirildi

Haber: Serdar ÜNSAL

(IĞDIR) –"Aras'ın Öte Yanı" belgeseli, Aras Nehri üzerine yazılmış eserlerden oluşan konserle birlikte Iğdırlıların beğenisine sunuldu. Azerbaycan Kars Başkonsolosluğu, Iğdır Valiliği ve Iğdır Üniversitesi iş birliğiyle düzenlenen programda, Türkiye- Ermenistan sınırında yer alan Halıkışlak ve Bagaran'ın ayrılık ve özlem dolu tarihine ışık tutuldu.

Programa, Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Gürel, Iğdır Vali Yardımcısı Ahmet Nuri Demir, Azerbaycan Kars Başkonsolosu Zamin Aliyev, il protokolü, basın mensupları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Türkiye ve Azerbaycan milli marşlarının okunmasıyla başlayan etkinlikte, protokol konuşmalarının ardından belgesel gösterimi yapıldı.

Rektör Prof. Dr. Gürel, Aras Nehri'nin sadece bir sınır değil, ortak kültür ve hafızanın sembolü olduğunu vurgulayarak, "Nehrin öte yanında kalan hikayeler bizler için yabancı değil, bizimdir. Aras, birlikteliğin ve ortak mirasın sembolüdür" dedi. Vali Yardımcısı Demir, projenin gelecek kuşaklara kültürel miras bırakma açısından önemine değindi.

Azerbaycan Başkonsolosu Aliyev ise Türkiye-Azerbaycan dostluğuna vurgu yaparak bu dostluğun bu tür programlarla daha da pekişeceğini dile getirdi.

Belgeselin yönetmeni Öğr. Gör. Ali Parim ise Aras Nehri'nin bölge için taşıdığı anlamı dile getirerek, "Aras bizim can suyumuz, medeniyetimizin kaynağıdır. Belgeselde, yıllardır konuşulmayan ve unutulmaya yüz tutmuş kültürel hafızayı kayıt altına almak istedik. Bagaran, kaybolmuş bir belleğin ve zorla silinmiş bir kültürel hafızanın simgesi" diye konuştu.

Belgesel gösteriminin ardından Kafkas dansı sahnelendi. Program, Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi'nden Tolgahan Tiktaş ve Durmuş Ali Öztürk, Kültür Bakanlığı sanatçısı Barış Alçay ve Aşık Atacan Eprüzoğlu'nun Aras Nehri'ne yazılmış türkülerden oluşan konseriyle sona erdi.