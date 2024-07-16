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Iğdır'da 15 Temmuz Şehitlerini Anma Programı Düzenlendi

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Iğdır'da, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla düzenlenen anma programında, vatandaşlar Millet Bahçesi'nde bir araya geldi. Programda, şehit olan Bülent Aydın'ın hayatı hakkında sinevizyon gösterisi yapıldı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması dev ekrandan dinlendi. Ayrıca, camilerde gece saat 00.13'te sela okundu.

Iğdır'da 15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi Milli ve Birlik günü dolayısıyla program düzenlendi.

Tüm Türkiye'de olduğu Iğdır'da da "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla etkinlikler düzenlendi. Her yıl Zübeyde Hanım Bulvarı'nda düzenlenen anma programı, bu yıl Hazreti Hüseyin ve yarenlerinin birlikte geçirdiği son gece olarak kabul edilen Tasua Gecesi'ne denk gelmesinden dolayı Millet bahçesine alındı. Millet bahçesinde bir araya gelen vatandaşlar saygı duruşundan sonra İstiklal Marşı'nı okudu. Program, darbe girişimi sırasında şehit olan Bülent Aydın'ın hayatı hakkında sinevizyon ile devam etti. Programda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması da dev ekrandan dinlendi. Program'da Kuran-ı Kerim tilaveti okunarak ebediyete intikal eden şehit ve gazilerimiz için dua edildi. Iğdır'daki bütün camilerde gece saat 00.13'te sela okundu. - IĞDIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Bülent Aydın Demokrasi 15 Temmuz Iğdır Yerel Politika Haberler

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