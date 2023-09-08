Iğdır'da 8 yıl önce PKK'nın saldırısında şehit olan 13 polis anıldı

Iğdır'da 8 Eylül 2015'te Dilucu Sınır Kapısı'nda görevli polis memurlarını taşıyan midibüs ile koruma görevi yapan aracın geçişi sırasında PKK'lı teröristlerce uzaktan kumandalı bombanın patlatılması sonucu şehit düşen 13 polis anıldı.

İl Emniyet Müdürlüğünce, saldırının gerçekleştiği noktada düzenlenen törene, Vali ve Belediye Başkanvekili Ercan Turan, Garnizon ve 5. Hudut Alay Komutanı Piyade Albay Cavit Tütüncü, Cumhuriyet Başsavcısı Serkan Başaran, İl Emniyet Müdürü Oğuzhan Yonca, çeşitli kurumların temsilcileri, polis, asker, şehit yakınları ve vatandaşlar katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda daha sonra şehitlerin öz geçmişi ve Kur'an-ı Kerim okundu.

Iğdır Valisi Turan yaptığı konuşmada, şehitliğin bir son değil, bir nişane, bir makam, Allah ile buluşma, bir mertebe olduğunu belirterek, "Hain terör örgütü şerefsizce, kahpece tuzaklar kurarak bizlere zarar vermek isteyecektir, deniz olsalar ayağımız dahil ıslatamazlar. Vatan için canlarını veren şehitlerimizi asla unutmayacağız ve unutturmayacağız. Unutursak kanımız kurusun, bu bizim şiarımızdır. Allah devletimize milletimize zeval vermesin. dedi.

Serhat boylarındaki muhafızlığın en iyi şekilde devam edeceğini ifade eden Turan, şunları kaydetti:

"Ecdadımıza, burada bizler için kanlarını döken kardeşlerimize layık olmak için gece gündüz çalışacağız. Birlik ve beraberlik içerisinde gelecek nesillerimize güzel bir ülke bırakacağız ve şehitlerimizin aziz hatıralarını yaşatmaya çalışacağız. Burada tüm şehitlerimiziz rahmet ve minnetle anıyorum, ruhları şad olsun."

İl Emniyet Müdürü Oğuzhan Yonca da Iğdır'a göreve başladığı günden bugüne katılığı 3. anma töreni olduğunun anımsatarak, "Çok şükür 14 şehidimizin anısına layık bir şekilde göreve başladığım ilk günden bugüne Iğdır topraklarına, Iğdır il hududuna teröristi ayağı basmadı. Bunun bizim açımızdan şehitlerimize olan bir borcu yerine getirilmesi olarak değerlendiriyorum. Burada 5. Hudut Alayımızın, İl jandarma Komutanlığımız, emniyetimizin fedakar personellerin ve en önemlisi Iğdırlı hemşerilerimizin vatansever ve vefalı tutumları bizim bu başarımıza çok önemli kaktı sağladı." şeklinde konuştu.

Anma etkinliği, katılımcıların saldırının gerçekleştiği noktaya karanfil bırakması ve helva dağıtımıyla son buldu.

Şehitler için ayrıca Iğdır Ulu Cami'de mevlit okutulup dualar edildi.