Iğdır'da 10 Yıl Önce PKK'lı Teröristlerin Saldırısında Şehit Olan 13 Polis Anıldı

(IĞDIR) - 10 yıl önce Aralık ilçesine bağlı Hasanhan köyü yakınlarında 8 Eylül 2015'te Dilucu Sınır Kapısı'nda görevli polis memurlarını taşıyan minibüs ile koruma görevi yapan aracın geçişi sırasında PKK'lı teröristlerce bir kamyona yerleştirilen bombanın uzaktan kumanda ile patlatılması sonucu şehit düşen polisler için anma programı düzenlendi.

Öğlen saatinde iki camide İl Emniyet Müdürlüğü tarafından şehitler için Mevlid-i Şerif okunup dua edildi. Helva ve lokum polislerin hayrı için dağıtıldı. Anma programı, patlamanın yaşandığı yerde yapılan Dilucu Şehitleri Anıtı'nda devam etti. Saygı duruşu ve istiklal marşı ile başlayan programda Iğdır Valisi Ercan Turan, Azerbaycan Kars Başkonsolosu Zamin Aliyev, Cumhuriyet başsavcısı Meriç Dede İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Zafer Özden,İl Emniyet Müdürü Niyazi Turgay, protokol üyeleri, polisler, askerler ve vatandaşların katılımıyla yapılan programda şehitlerin adları okundu.

Vali Ercan Turan, burada yaptığı konuşmada, "Bu Aras Nehri ile Ağrı Dağı'nın arası binlerce yıldır birçok trajediye, birçok drama şahitlik etmiş olduğuna vurugu yaparak, "Bundan 150 yıl önce hemen yanımızdaki ülke (Ermenistan) dedelerimizi katletmiştir. Revan dediğimiz hanlıktan birçok Müslüman bu topraklara göçüp kurtulmuş, birçoğu şehit olmuştur. Bu topraklar daha nice acılar yaşamış ama bundan 10 yıl önce yaşanan acı hala tazeliğini koruyor." dedi.

İl Emniyet Müdürü Niyazi Turgay da konuşmasında şunları söyledi:

"08 Eylül 2015 tarihinde, kahramanca görevlerini ifa ederlerken alçak terör örgütü mensuplarının ve işbirlikçilerinin, hain saldırısında şehit olan 13 kahraman silah arkadaşımızı anmak için Dilucu Şehitleri Anıtı'nda tertip etmiş olduğumuz törenimize teşriflerinizden ötürü hepinize şükranlarımı arz ederim. 2015 yılında, bulunmuş olduğumuz bu noktada gerçekleşen kalleşçe saldırı sonucunda 13 silah arkadaşımızı toprağa verdik.Ve Vatan Millet Bayrak Mukadderat uğruna canlarını feda eden, şehadet makamına ulaşan tüm şehitlerimize minnet borçluyuz.Onlar vatan, millet, bayrak uğrunda can vererek şehadet makamına ulaştılar.

Aziz Şehitlerimizin fedakarlıkları bu topraklarda özgürce nefes alabilmemizin en büyük teminatı olurken, bizlerin, ülkemizin her karış toprağında suç ve suçlularla mücadelede azim ve kararlılıkla görev yapmasında rehber olmuştur. Hiç şüphe olmasın ki devlete ve millete karşı gerçekleşecek her türlü hainlikle mücadelemiz durmaksızın devam edecektir. Bu yeminimizle diyoruz ki, şehitler tepesi boş değil. Birilerinin dimdik o mukaddes sancakla bekliyor! Bayrağın inmeyeceğini, ezanın dinmeyeceğini, Vatanın bölünmeyeceğini,Mukadderatımıza hiç kimsenin dokunamayacağını, dokunmaya yeltenenlerin olması halinde... Taş üstünde taş, omuz üstünde baş bırakmayacağımızı bir kez daha buradan şehitlerimizin huzurunda haykırıyorum... Bu vesileyle Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere tarih boyunca vatan ve bayrak uğruna canlarını feda eden Aziz Şehitlerimize Allah'tan rahmet, şehitlerimizin değerli ve onurlu ailelerine sabırlar diliyorum."