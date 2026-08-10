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Kelbecer'de 3,6 Büyüklüğünde Deprem

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Azerbaycan’ın Kelbecer bölgesinde 3,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Azerbaycan'ın Kelbecer bölgesinde 3,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgilere göre, Azerbaycan'ın Kelbecer bölgesinde saat 22.11'te 3,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin yaklaşık 5,7 kilometre derinliğinde meydana gelen depremin Iğdır'ın Aralık ilçesine yaklaşık 137,19 kilometre uzaklıkta olduğu bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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