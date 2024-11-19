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İGA İstanbul Havalimanı'nda Sınırsız Ücretsiz İnternet Dönemi

İGA İstanbul Havalimanı'nda Sınırsız Ücretsiz İnternet Dönemi
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İGA, İstanbul Havalimanı'nda yolculara sınırsız ve ücretsiz internet erişimi sunmaya başladı. Yolcular, cep telefonu veya erişim kodu ile internete giriş yapabilecekler.

İGA İstanbul Havalimanı yolculara sınırsız ve ücretsiz internet erişimi sunmaya başladı.

Açıldığı günden beri bir çok yeniliğe imza atan İGA, yolculara sınırsız ve ücretsiz internet imkanı sunmaya başladı. İstanbul Havalimanı'nı kullanan yolculara internet erişimi ücretsiz oldu. Konuşla ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yapan İGA, sosyal medya hesabından, " İstanbul Havalimanı'nda sınırsız ve ücretsiz internet erişimi yolcularımızın hizmetinde" paylaşımı yaptı.

Yolcular ücretsiz internete cep telefonu veya erişim kodu ile giriş yapabilecek

Hizmetten, "cep telefonu ile giriş" ya da "erişim kodu ile giriş yap" seçenekleri ile yararlanabilinecek. Cep telefonu ile giriş: İGA WiFi ağını seçtikten sonra açılan portalden "Cep Telefonu ile Giriş" seçeneğini tercih ederek telefon numaralarının girilmesi gerekmektedir. Yolcular, telefonlara SMS ile gelen şifre bilgilerini, açılan portal arayüzünde ilgili alana girerek internet erişimi sağlayabilecek.

Erişim Kodu ile giriş: Terminalde bulunan kiosk cihazlarından, pasaport ve kimlik bilgilerini okutarak erişim şifresi alabilir ve bu şifre ile İGA WiFi ağını seçtikten sonra, "Erişim kodu ile Giriş Yap" seçeneğini tercih ederek ekranlarda açılan alana erişim kodunu girerek internet erişimi sağlayabilecek. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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