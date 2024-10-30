İETT, Tarihi Otobüsleriyle Cumhuriyet Bayramı'nda İstanbullularla Buluştu

(İSTANBUL)- İETT, koruma altına aldığı tarihi otobüsleri Cumhuriyet'in 101. yılı dolayısıyla Vatan Caddesi'nde gerçekleştirilen resmi törende vatandaşlarla buluşturdu. Cumhuriyet'in çeşitli dönemlerine şahitlik yapmış otobüsler İstanbullulardan ilgi gördü.

Dünyanın en büyük toplu ulaşım kurumlarından olan İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel İşletmeleri (İETT), her gün milyonlarca İstanbullunun ulaşım ihtiyacını karşılarken aynı zamanda İstanbul'un kültürel mirasını korumak için de çalışıyor. 153 yıllık bir geçmişe sahip olan İETT, bu misyon doğrultusunda, tarihin farklı dönemlerine filosunda yer almış ve İstanbulla özdeşleşmiş otobüslerini koruyarak geleceğe taşımak amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.

İETT, 29 Ekim'de Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Vatan Caddesi'nde gerçekleştirilen resmi törene koruma altına alınmış nostaljik otobüsleriyle katıldı. İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul Büyük Başkanı Ekrem İmamoğlu ve İETT Genel Müdürü İrfan Demet'in de katıldığı törende, geçmişte şehir içi ulaşımda hizmet vermiş farklı marka ve modellerdeki 8 nostaljik otobüs vatandaşlarla buluştu.

Cumhuriyet'in her dönemine tanıklık etmiş otobüslere vatandaşlar yoğun ilgi gösterirken, duygu dolu anlar da yaşandı.