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İett'den Öğrencilere Özel Sürpriz

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İETT, ekonomik ömrünü dolduran malzemeleri geri dönüştürerek Beykoz'daki iki okulda öğrenciler için güvenli oyun ekipmanlarına dönüştürdü. Ayrıca SÜHA Otobüsü ile sürdürülebilir ulaşım eğitimi verildi.

(İSTANBUL) Ekonomik ömrünü doldurmuş olan malzemeler, İETT ustaları tarafından öğrenciler için yeniden modernize edildi. Direksiyonlar, lastikler ve ahşap paletler gibi geri dönüştürülebilir malzemeler, İETT atölyelerinde teknik ekiplerce yapılan revizyon sonrası güvenli oyun ekipmanlarına dönüştürüldü.

İETT, işletme ve yatırım faaliyetlerine devam ederken ülkenin geleceği olan gençler için sosyal sorumluluk projelerine de devam ediyor. Bu kapsamda, ekonomik ömrünü doldurmuş olan malzemeler, İETT ustaları tarafından gençler için yeniden modernize edildi ve Beykoz Necip Fazıl Kısakürek İlkokulu ve Necip Fazıl Kısakürek İmam Hatip Ortaokulu'nda öğrenciler ile buluşturuldu.

Konuya ilişkin İBB'den yapılan bilgilendirmeye göre, direksiyonlar, lastikler ve ahşap paletler gibi geri dönüştürülebilir malzemeler, İETT atölyelerinde teknik ekiplerce yapılan revizyon sonrası güvenli oyun ekipmanlarına dönüştürüldü. Böylece okul bahçesinde; ahşap saksılar, kuş evi, oyun masası, sandalyeler ve oyun arabası gibi 15 farklı eğitim ve oyun materyali öğrencilerin kullanımına sunuldu.

Beykoz Necip Fazıl Kısakürek İlkokulu ve Necip Fazıl Kısakürek İmam Hatip Ortaokulu'nda gerçekleştirilen kuruluma İETT Genel Müdür Yardımcıları Şükrü Yılmaz ve Onur Temürlenk, İETT'nin ilgili yöneticileri, Okul Müdürü Aslan Kadıoğlu ile okul yöneticileri ve öğretmenler de katıldı. Program kapsamında ayrıca, İETT'nin öğrenciler için özel olarak tasarladığı SÜHA (Sürdürülebilir Hareketlilik Eğitim Merkezi) Otobüsü de okula getirildi ve öğrenciler araç içindeki simülasyon cihazlarını inceleyerek, sürdürülebilir ulaşım hakkında etkileşimli özel bir eğitim aldılar. Türkiye'nin en köklü ve en büyük toplu ulaşım kurumu olan İETT'nin, öğrenciler için sosyal sorumluluk projelerini hayata geçirmeye devam edeği bildirildi.

Kaynak: ANKA
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