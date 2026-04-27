İçişleri Bakanlığı: "Ayaş Kaymakamı Muharrem Eligül hakkında sosyal medya paylaşımları sebebiyle soruşturma açılmıştır"

İçişleri Bakanlığı, Ayaş Kaymakamı Muharrem Eligül hakkında soruşturma açıldığını açıkladı.

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Ayaş Kaymakamı Muharrem Eligül hakkında sosyal medya paylaşımları sebebiyle soruşturma açılmıştır. Soruşturma kapsamında Mülkiye müfettişi görevlendirilmiştir. Ayrıca Muharrem Eligül, Edirne Valiliği hukuk müşaviri olarak görevlendirilmiştir" denildi. - ANKARA

