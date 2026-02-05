Haberler

Adıyaman'da 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenler için mevlit okutuldu
Güncelleme:
Kahramanmaraş merkezli depremlerin 3. yıl dönümü dolayısıyla Adıyaman'da düzenlenen mevlit programına katılan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, depremde hayatını kaybedenler için dualar edildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kahramanmaraş merkezli depremlerin 3. yıl dönümü dolayısıyla geldiği Adıyaman'da, depremde hayatını kaybedenler için düzenlenen mevlit programına katıldı.

6 Şubat depremlerinin 3. yıl dönümü dolayısıyla Adıyaman'a gelen İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, depremde hayatını kaybeden vatandaşlar için düzenlenen mevlit programına katıldı. Programda din görevlileri tarafından depremde hayatını kaybedenler için Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından dualar edildi.

Adıyaman Meydan Camii'nde düzenlenen mevlit programına İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Emniyet Genel Müdürü Mahmut Demirtaş, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Ali Çardakcı, Vali Osman Varol, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın, Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Keleş, AK Parti İl Başkanı Ekrem Çadır, milletvekilleri, kurum ve kuruluş müdürleri ile amirleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
