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Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin Şehit Edilmesi Nedeniyle Yas İlan Edildi

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin şehadeti sebebiyle yarın bir günlük milli yas ilan edildiğini bildirdi. Kararın ardından Kayseri, Nevşehir, Kırşehir ve Niğde'de bayraklar yarıya indirildi.

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin şehit edilmesinin ardından ilan edilen yas nedeniyle Kayseri, Nevşehir, Kırşehir ve Niğde'de bayraklar yarıya indirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin şehadeti sebebiyle yarın bir günlük milli yas ilan edildiğini bildirdi. Kararın ardından Kayseri, Nevşehir, Kırşehir ve Niğde'de bayraklar yarıya indirildi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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