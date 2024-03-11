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İ-PAS 16. İnteraktif Pediatrik Acil Sempozyumu Kütahya'da Gerçekleşti

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Çocuk sağlığı ve hastalıklarıyla ilgili konuların ele alındığı İ-PAS'ın 16. sempozyumu, Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi ev sahipliğinde düzenlendi. Toplantıda, çocuklarda en sık karşılaşılan problemler tartışıldı.

Çocuk sağlığı ile hastalıklarına yönelik sahada ihtiyaç duyulan konuların münazara ve bilgilerin güncellendiği İ-PAS'ın (İnteraktif Pediatrik Acil Sempozyumu) 16'ncısı, Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi (KSBÜ) Tıp Fakültesi ev sahipliğinde gerçekleşti.

Değişik illerden 160 katılımcının bulunduğu toplantıda, literatür ışığında çocuklarda en sık karşılaşılan problemler münazara edildi.

Dekan Prof. Dr. Fatma Emel Koçak'ın açılış konuşmasıyla başlayan program, Prof. Dr. Eylem Ulaş Saz, Dr. Öğr. Üyesi Caner Turan, Prof. Dr. Murat Anıl, Prof. Dr. Hüdaver Alper ve Doç. Dr. Ali Yurtseven'in bilgilerini paylaştığı konuşmalarla devam etti. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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