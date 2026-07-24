Haberler

Sinop Huzurevi'nde Kur'an-ı Kerim ve İlahi Programı Düzenlendi

Sinop Huzurevi'nde Kur'an-ı Kerim ve İlahi Programı Düzenlendi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sinop Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile İl Müftülüğü iş birliğinde huzurevi sakinlerine yönelik Kur'an-ı Kerim tilaveti ve ilahi programı gerçekleştirildi. Etkinlikte yaşlılar manevi atmosferde huzur bulurken, yetkililer büyüklerin mutluluğu için çalışmaların süreceğini belirtti.

Sinop Huzurevi'nde kalan yaşlılar için İl Müftülüğü iş birliğinde Kur'an-ı Kerim Tilaveti ve İlahi Programı düzenlendi.

Sinop Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile Sinop İl Müftülüğü iş birliğinde gerçekleştirilen programda, huzurevi sakinleri manevi atmosferde bir araya geldi. Kur'an-ı Kerim tilaveti ve ilahilerin seslendirildiği etkinlikte, huzurevi sakinleri duygu dolu anlar yaşadı.

Sinop Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, programın huzurevinde misafir edilen büyüklerin manevi dünyalarına dokunmak, gönüllerine huzur ve ferahlık katmak amacıyla düzenlendiği belirtildi.

Açıklamada, programın gerçekleştirilmesine katkı sunan Sinop İl Müftülüğü personeline teşekkür edilerek, "Ulu çınarlarımızın huzuru ve mutluluğu için her alanda yanlarında olmaya devam edeceğiz." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
'Yeni Parti' için ilk adımı atan Özgür Özel'den iddialı sözler

Namazı kılıp basının karşısına geçti! Özgür Özel'den iddialı sözler
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

ABD'den 60 ülkeye yeni vergi kararı! Türkiye en yüksek dilimde

Bak sen şu Trump'ın yaptığına! 60 ülke arasında Türkiye de yer aldı
YENİ Parti sonrası Meclis'te sil baştan değişim! Taşlar yerinden oynayacak

CHP'de 24 yıl sonra bir ilk! Meclis'te her şey sil baştan
Bir bitmediniz! Fatma Soydaş'tan sonra şimdi de bu çıktı

Yaptığı rezilliğin adına da içerik üreticiliği diyor

Videosu 2 günde 100 milyon izlendi! Dünyanın gündemine oturan o kadın konuştu

Videosuyla dünyada gündem olan o genç kız sessizliğini bozdu

Özgür Özel'in cuma çıkışında ortalık karıştı! Sarıgül araya girince arbede çıktı

Cuma çıkışında kavga! Vekil araya girince arbede çıktı
Mansur Yavaş'a anket şoku

Yavaş'ı şoke edecek seçim anketi

ATM'de bunu gören işlem yapmadan uzaklaşsın

Aman dikkat! ATM'de bunu gören işlem yapmadan uzaklaşsın