Bilecik Huzurevi'nde Dondurma İkramı Etkinliği

Bilecik Huzurevi'nde düzenlenen dondurma ikramı etkinliği, huzurevi sakinlerini bir araya getirdi.

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Bilecik Huzurevi'nde düzenlenen dondurma ikramı etkinliğine Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nejat İlhan da katıldı. Huzurevi sakinleriyle yakından ilgilenen İlhan, büyüklerle sohbet ederek onların mutluluğuna ortak oldu. Samimi anların yaşandığı etkinlikte huzurevi sakinlerine dondurma ikram edildi.

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nejat İlhan, "Büyüklerimizin yüzlerinde oluşan tebessüm bizler için en büyük mutluluktur. Bu anlamlı etkinliğe katkı sunan herkese teşekkür ediyor, huzurevi sakinlerimizle bir araya gelmeye devam edeceğimizi ifade ediyorum" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı