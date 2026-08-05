Haberler

Bilecik Huzurevi'nde Dondurma İkramı Etkinliği

Bilecik Huzurevi'nde Dondurma İkramı Etkinliği
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bilecik Huzurevi'nde düzenlenen dondurma ikramı etkinliğine Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nejat İlhan katıldı. İlhan, huzurevi sakinleriyle sohbet edip onların mutluluğuna ortak oldu. Etkinlikte dondurma ikram edilirken, İlhan büyüklerin yüzündeki tebessümün kendileri için en büyük mutluluk olduğunu belirtti.

Bilecik Huzurevi'nde düzenlenen dondurma ikramı etkinliği, huzurevi sakinlerini bir araya getirdi.

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Bilecik Huzurevi'nde düzenlenen dondurma ikramı etkinliğine Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nejat İlhan da katıldı. Huzurevi sakinleriyle yakından ilgilenen İlhan, büyüklerle sohbet ederek onların mutluluğuna ortak oldu. Samimi anların yaşandığı etkinlikte huzurevi sakinlerine dondurma ikram edildi.

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nejat İlhan, "Büyüklerimizin yüzlerinde oluşan tebessüm bizler için en büyük mutluluktur. Bu anlamlı etkinliğe katkı sunan herkese teşekkür ediyor, huzurevi sakinlerimizle bir araya gelmeye devam edeceğimizi ifade ediyorum" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Otomobil İETT otobüsüne çarptı! 3 kişi hayatını kaybetti

İstanbul'da korkunç kaza! Çok sayıda can kaybı var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Mohamed Salah'ın Türkiye'ye geliş saati belli oldu! Trabzonspor resmen açıkladı

Salah'ın Türkiye'ye geliş saati belli oldu! Çuvalla maaş alacak

Tatili kabusa döndü! Fenomen isim maymun saldırısına uğradı

Türk fenomenin tatili kabusa döndü
Karanlığa gömülen ülkenin bakanından ABD'ye zehir zemberek sözler: Soykırım niteliğinde

Karanlığa gömülen ülkenin bakanından ABD'ye ağır suçlama
'Allah ölümün de hayırlısını versin' dedirten görüntü

"Allah ölümün de hayırlısını versin" dedirten görüntü
Emekli maaşı için babasının cesedini 2,5 yıl dondurucuda sakladı

Babasının cesedini yıllarca dondurucuda sakladı! Nedeni şoke etti
Hasan Can Kaya evlilikten sonra bambaşka biri oldu

Hasan Can Kaya evlilikten sonra bambaşka biri oldu
Ufuk Beydemir'den eski eşi İpek Filiz Yazıcı'nın yeni aşkına olay yorum

Eski eşi yeni aşkını ilan etti, ünlü şarkıcının yorumu olay oldu