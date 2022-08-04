Huzurevi sakinleri Eriklitepe'de kamp heyecanı yaşadı

Gölcük Belediyesi, Eriklitepe'de konuk ettiği Gölcük Prof. Dr. İsmail Barış Huzurevi sakinlerine kamp heyecanı yaşattı.

Gölcük Prof. Dr. İsmail Barış Huzurevi sakinleri, Eriklitepe Doğal Tabiat Parkı'nda Gölcük Belediyesi'nin konuğu oldu. Akşam saatlerinde Eriklitepe'de misafir olarak ağırlanan huzurevi sakinlerini, Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer karşıladı. Kamp ateşi başında Başkan Sezer ile uzun süre sohbet eden huzurevi sakinleri, hoş bir akşam geçirdi. Gölcük Kaymakamı Cengiz Karabulut'un da katıldığı programda Başkan Sezer, yaşlı bireylere sağlıklı uzun ömürler diledi.

Gündüz erken saatlerde Gölcük Belediyesi tarafından Eriklitepe'ye taşınan huzur evi sakinleri, kampa spor faaliyetleri ile başladı. Huzurevi sakinleri, izcilikle ilgili bilgiler aldıkları kampın ilerleyen dakikalarında verilen konser ile doyasıya eğlendiler. - KOCAELİ