Huzurevi Sakinleri Düzce Üniversitesi'nde Doğa ve Bilgiyle Buluştular

Huzurevi Sakinleri Düzce Üniversitesi'nde Doğa ve Bilgiyle Buluştular
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Düzce Muharrem Sancaklı Huzurevi sakinleri, Düzce Üniversitesi'nin Süs ve Tıbbi Bitkiler Botanik Bahçesi, Ziraat Fakültesi Serası ve Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Merkezi'ni ziyaret ederek doğayla iç içe bir gün geçirdi. Etkinlik, huzurevi sakinlerinin sosyal yaşama katılımını artırmayı ve üniversite ile güçlü bir bağ kurmayı amaçlıyordu. Sunumda Alzheimer hastalığı ve beyin sağlığı üzerine bilgiler verildi.

Düzce Muharrem Sancaklı Huzurevi sakinleri ve çalışanları, Düzce Üniversitesi Süs ve Tıbbi Bitkiler Botanik Bahçesi, Ziraat Fakültesi Serası ile Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Merkezi'ni (GETAT) gezerek hem doğayla iç içe bir gün geçirdi, hem de farklı çalışma alanlarına yakından tanıklık etti.

Huzur evi sakinlerinin sosyal yaşama katılımını artırmayı amaçlayan bu anlamlı etkinlikle, üniversite ile huzurevi arasında güçlü bir gönül bağı kurulmasına vesile oldu. Huzurevi sakinlerinin ilgiyle takip ettiği Botanik Bahçesi gezisinde, Arş. Gör. Nermin Başaran eşliğinde bahçede yer alan bilimsel uygulamalar hakkında bilgi verildi. Ardından Ziraat Fakültesi Serasında huzurevi sakinlerini Fakülte Dekanı Prof. Dr. Aybike Ayfer Karadağ ve Prof. Dr. Hülya Ünver karşıladı. Ziyaretçiler burada yapılan tarımsal uygulamaları yerinde gözlemleme fırsatı buldu. GETAT ise geleneksel tıbbın insan sağlığına katkıları üzerine keyifli sohbetler gerçekleşti.

Etkinliğin ilerleyen bölümünde, Rektörlük Çalıştay Salonu'nda gerçekleştirilen sunumda, Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Burcu Polat, Alzheimer hastalığı, beyin fonksiyonları ve bu fonksiyonlarda görülebilecek problemler hakkında bilgilendirme yaptı. Ayrıca, beyin sağlığı açısından faydalı aktiviteler üzerine de önemli bilgiler paylaştı. Huzurevi sakinlerinin ilgiyle dinlediği bu bilgilendirici sunum hem zihinsel farkındalık sağladı hem de sağlıklı yaşlanma konusunda önemli ipuçları sundu. Gün boyunca gerçekleşen bu anlamlı program, ziyaretçilerin bilgiye erişimini destekleyen, onlara değerli olduklarını hissettiren sıcak ve samimi bir ortamda tamamlandı.

Programın son bölümünde Rektör Prof. Dr. Nedim Sözbir, huzurevi sakinleriyle bir araya geldi. Düzce Üniversitesi'ne ziyaretlerinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Rektör, sağlıklı ve huzurlu bir ömür diledi. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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