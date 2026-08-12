Haberler

Bilecik ve Yenişehir Huzurevi Sakinleri Bocce Müsabakasında Buluştu

Bilecik ve Yenişehir Huzurevi Sakinleri Bocce Müsabakasında Buluştu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bilecik'te huzurevi sakinleri, Bursa'nın Yenişehir ilçesindeki huzurevi sakinleriyle dostluk ve mücadele dolu bir bocce müsabakasında karşılaştı. Bilecik Huzurevi sakinleri, rakibini 12-8 yenerek galibiyet elde etti. Etkinlik, sakinlerin sosyal etkileşimini ve sportif katılımını artırırken, İl Müdürü Nejat İlhan tüm katılımcıları centilmenlikleri ve mücadeleleri için tebrik etti.

Bilecik'te huzurevi sakinleri, bocce müsabakasında bir araya geldi.

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Bilecik Huzurevinde kalan sakinleri ile Bursa'nın Yenişehir ilçesinde bulunan Yenişehir Huzurevi sakinleri, düzenlenen bocce müsabakasında karşı karşıya geldi. Dostluk ve mücadele içerisinde geçen müsabakada Bilecik Huzurevi sakinleri, rakibini 12-8 mağlup ederek karşılaşmadan galibiyetle ayrıldı. Müsabaka, huzurevi sakinlerinin sportif faaliyetlere katılımı ve sosyal etkileşimlerinin artırılması açısından da anlamlı bir etkinlik oldu.

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nejat İlhan, "Bocce müsabakasına katılan tüm büyüklerimizi tebrik ediyorum. Sporun birleştirici gücüyle bir araya gelen huzurevi sakinlerimizin hem keyifli vakit geçirmesi hem de sosyal ve fiziksel açıdan aktif olmaları bizler için büyük önem taşıyor. Müsabakada gösterdikleri mücadele ve centilmence davranışlarından dolayı tüm sakinlerimizi kutluyorum" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Mekke Anlaşması fikri nasıl ortaya çıktı? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı

Tarihi anlaşmanın fikri nasıl ortaya çıktı? Erdoğan anlattı
MHP 'Yasa kapsamında' dedi, Demirtaş'ın tahliyesi için tarih verildi

MHP 'Yasa kapsamında' dedi, Demirtaş'ın tahliyesi için tarih verildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sturm Graz maçı bittiği gibi garantiledi! UEFA'dan Fener'e dev gelir

Maç bittiği gibi garantiledi! UEFA'dan Fenerbahçe'ye müjde
Kıvanç Tatlıtuğ'dan radikal karar! 5 milyon kişiyi tek kalemde sildi

Kıvanç Tatlıtuğ'dan radikal karar! 5 milyon kişiyi tek kalemde sildi
Ağızlıksız pitbull kediyi parçaladı! Sahibi 'polisi aramayın' diye yalvardı

Ağızlıksız gezdirdiği pitbull dehşet saçtı: Polisi aramayın!

Ülkeden gelen görüntüler korkunç! İnsanlar çöp içinde yüzüyor

Görüntüler korkunç! Felaketi yaşıyorlar

Şarkıcı Mehtap’ın zor günlerinde o ünlü isim yanındaymış!

Şarkıcı Mehtap’ın zor günlerinde o ünlü isim yanındaymış!
Osimhen için olay hamle! Galatasaray'ın istediği rakam belli oldu

Osimhen de gidiyor gibi! G.Saray'ın istediği rakamı duyurdular
Kimse fark etmedi! Boca Juniors-Recoleta maçında inanılmaz hata

Şu olay Süper Lig'de yaşansa 100 sene konuşulur