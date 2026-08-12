Bilecik ve Yenişehir Huzurevi Sakinleri Bocce Müsabakasında Buluştu

Bilecik'te huzurevi sakinleri, bocce müsabakasında bir araya geldi.

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Bilecik Huzurevinde kalan sakinleri ile Bursa'nın Yenişehir ilçesinde bulunan Yenişehir Huzurevi sakinleri, düzenlenen bocce müsabakasında karşı karşıya geldi. Dostluk ve mücadele içerisinde geçen müsabakada Bilecik Huzurevi sakinleri, rakibini 12-8 mağlup ederek karşılaşmadan galibiyetle ayrıldı. Müsabaka, huzurevi sakinlerinin sportif faaliyetlere katılımı ve sosyal etkileşimlerinin artırılması açısından da anlamlı bir etkinlik oldu.

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nejat İlhan, "Bocce müsabakasına katılan tüm büyüklerimizi tebrik ediyorum. Sporun birleştirici gücüyle bir araya gelen huzurevi sakinlerimizin hem keyifli vakit geçirmesi hem de sosyal ve fiziksel açıdan aktif olmaları bizler için büyük önem taşıyor. Müsabakada gösterdikleri mücadele ve centilmence davranışlarından dolayı tüm sakinlerimizi kutluyorum" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı