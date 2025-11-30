Huzur Bocce Ligi Finalinde Dostluk Kazandı

Bayburt ve Erzincan huzurevleri arasında oynanan Huzur Bocce Ligi final maçında dostluk öne çıkarken, renkli görüntülere sahne olan müsabakada Erzincan takımı 4 puan farkla galip geldi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından huzurevlerinde kalan yaşlılara yönelik düzenlenen Huzur Bocce Ligi kapsamında Bayburt Memnune Evsen Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi ile Erzincan 100. Yıl Atatürk Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi sakinleri final maçında karşı karşıya geldi. Dostluk ve centilmenlik içinde geçen karşılaşmayı Erzincan ekibi kazandı.

Final karşılaşması öncesi Erzincan huzurevi sakinleri, Memnune Evsen Huzurevi'nde misafir edildi. Burada hep beraber keyifli vakit geçiren sporcular, müsabaka saatinin gelmesiyle birlikte maçın oynanacağı bocce sahasına geçtiler.

Her iki takımın sporcuları, hedef top olan pallinoya en yakın atışı yapabilmek için sırayla demir topları yuvarladı. Çekişmeli anlara sahne olan karşılaşmada Erzincan ekibi 12-8'lik skorla galibiyete ulaştı.

Müsabakanın sonunda sporcular birbirlerini tebrik ederek kucaklaştı. Skorun ikinci planda kaldığı mücadelede, kazananın her zamanki gibi dostluk olduğu vurgulandı.

Karşılaşmada Bayburt ekibine Memnune Evsen Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Murat Köse, Erzincan ekibine ise bocce antrenörü Gökhan Tombul destek verdi.

Müsabakayı kazanan Erzincan 100. Yıl Atatürk Huzurevi sakinlerinden Mehmet Yiğitoğlu, güzel bir maç oynandığını belirterek, "Biz grup olarak Erzincan Atatürk Huzurevi'nden buraya geldik, misafir olarak kabul edildik, çok teşekkür ederim. Maçı almış bulunuyoruz ve güzel bir müsabaka oldu. Hocalarıma, müdürlerime teşekkür ediyorum" dedi.

Antrenör Gökhan Tombul, Bayburt'ta güzel bir şekilde ağırlandıklarını vurgulayarak, Bayburt huzurevi yönetimine teşekkür etti. Maçın sonucundan duyduğu memnuniyeti dile getiren Tombul, "Bugün 60 yaş üstü yetişkin gençler bocce ligi müsabakaları kapsamında Bayburt Memnune Evsen Huzurevi'ne geldik. Memnune Evsen Huzurevi yönetimi gayet güzel bir şekilde bizi karşıladı. Erzincan 100. Yıl Atatürk Huzurevi olarak müsabakayı kazandık. Bunun için çok mutluyuz. İnşallah diğer müsabakalarda da aynı başarıyı gösteririz. Bizi burada misafir eden, Bayburt'un kültürel yerlerini yerlerini gezdiren, yaşlarımızın sosyalleşmeleri açısından onlara yardımcı olan huzurevi müdürümüze ve huzurevi yönetimine çok teşekkür ediyoruz. Güzel bir müsabaka oldu" ifadelerini kullandı. - BAYBURT