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Hüyük'te şehitler anısına fidanlar toprakla buluşturuldu

Hüyük'te şehitler anısına fidanlar toprakla buluşturuldu
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Konya'nın Hüyük ilçesinde şehitler anısına ağaç dikme ve doğa etkinliği düzenlendi.

Konya'nın Hüyük ilçesinde şehitler anısına ağaç dikme ve doğa etkinliği düzenlendi.

Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Beyşehir Feride Akkanat Yurt Müdürlüğünde kalan üniversite öğrencileri ile personelleri Şehitler Haftası çerçevesinde düzenlenen fidan dikme etkinliğine katıldı. Hüyük'ün İmrenler Mahallesinde oluşturulan Gençlik ve Spor Bakanlığı Beyşehir KYK Yurdu Şehitler Hatıra Ormanı'nda bir araya gelen öğrenciler ve katılımcılar, önce şehitler için yapılan duada ellerini semaya açarken, ardından burada çok sayıda orman fidanını toprakla buluşturdu. Ardından 2018 yılından bu yana şehitler anısına dikilen fidanların olduğu alanda yıllık bakım çalışmaları ile temizlik faaliyetleri de gerçekleştirildi.

Doğaya katkıda bulunmak ve çevre bilincini artırmak amacıyla da düzenlenen programa Yurt Müdürü Mustafa Songül, Beyşehir Müftüsü Enes Aktaş, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Başkanı Gazi Ahmet Taşkın, Din Hizmetleri Uzmanı Muhammed İsmail Eryılmaz, yurt manevi danışmanı Muhammet Nusret Sever, yurt yöneticileri ve personelleri ile üniversite öğrencileri ve vatandaşlar katıldı. - KONYA

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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