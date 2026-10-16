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Husiler, Suudi Arabistan'a ait Wing Loong II İHA'sını düşürdüklerini öne sürdü

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Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon, ülkenin doğusunu hedef alan bir İHA saldırısının önlendiğini açıkladı. Husilerin askeri sözcüsü Yahya Saree ise Yemen'in Marib vilayeti semalarında Suudi Arabistan'a ait Wing Loong II İHA'sını düşürdüklerini öne sürdü.

Uluslararası toplum tarafından tanınan Yemen hükümetini destekleyen Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, Suudi Arabistan'ın doğusunu hedef alan bir İHA saldırısının önlendiğini açıkladı. Yemen'deki İran destekli Husiler ise, Suudi Arabistan'a ait "Wing Loong II" silahlı keşif İHA'sını düşürdüklerini öne sürdü.

Yemen'deki İran destekli Husiler ile uluslararası toplum tarafından tanınan Yemen hükümetini destekleyen Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri arasındaki çatışmalar devam ediyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin sözcüsü Tümgeneral Turki el-Maliki, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Suudi Arabistan'ın doğusunu hedef alan bir insansız hava aracı (İHA) saldırısının önlendiğini duyurdu.

Husiler: "Düşürülen Suudi İHA'sı düşmanca faaliyetler yürütüyordu"

Husilerin askeri sözcüsü Yahya Saree ise, Yemen'in Marib vilayeti semalarında seyreden Suudi Arabistan'a ait "Wing Loong II" silahlı keşif İHA'sını düşürdüklerini öne sürdü. Bu operasyonda "uygun bir silahın" kullanıldığını belirten Saree, düşürülen İHA'nın "düşmanca faaliyetler" yürüttüğünü de sözlerine ekledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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