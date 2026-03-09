Haberler

Yemen'deki Husiler: "Mücteba Hamaney'in İran'ın yeni dini lideri seçilmesini memnuniyetle karşılıyoruz"

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Yemen'deki Husiler, Mücteba Hamaney'in İran'ın yeni dini lideri olarak seçilmesini memnuniyetle karşıladıklarını belirtti ve bu durumu İslam Devrimi için bir zafer olarak nitelendirdi.

Yemen'deki Husiler, Mücteba Hamaney'in İran'ın yeni dini lideri seçilmesini memnuniyetle karşıladıklarını duyurarak, "Bu gelişme, İslam Devrimi için yeni bir zafer ve İran İslam Cumhuriyeti'nin ve halkının düşmanlarına vurulmuş büyük bir darbedir" açıklamasında bulundu.

İran'daki Uzmanlar Meclisi'nin ABD-İsrail saldırılarında öldürülen Ali Hamaney'in oğlu Mücteba Hamaney'i ülkenin yeni dini lideri seçmesine bir tepki de Yemen'deki Husilerden geldi. Husiler, çevrimiçi mesajlaşma uygulaması Telegram aracılığıyla yaptıkları açıklamada gelişmeyi memnuniyetle karşıladıklarını belirterek, "İran İslam Cumhuriyeti'ni, liderliğini ve halkını, Mücteba Hamaney'in bu önemli ve kritik dönemde İslam Devrimi'nin lideri olarak seçilmesinden dolayı tebrik ediyoruz" ifadelerini kullandı. Açıklamada, "Bu gelişme, İslam Devrimi için yeni bir zafer ve İran İslam Cumhuriyeti'nin ve halkının düşmanlarına vurulmuş büyük bir darbedir" denildi.

İran'ın yeni dini lideri Mücteba Hamaney olmuştu

İran'ın eski dini lideri Ali Hamaney'in ABD-İsrail saldırılarında öldürülmesinin ardından, gözler ülkenin dini liderinin kim olacağı sorusunun yanıtına çevrilmişti. Son olarak, İran'daki Uzmanlar Meclisi tarafından yapılan oylamada Ali Hamaney'in oğlu Mücteba Hamaney ülkenin yeni dini lideri seçilmişti. İran Uzmanlar Meclisi üyesi Ali Hüseyni Eşkuri, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Oyların ezici çoğunluğuyla seçilen bu kişi, Hamaney'in yolunu sürdürecek ve Hamaney'in adı devam edecektir" ifadelerini kullanmıştı. - SANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Savaşta 10. gün! İran yeni liderini açıkladı, İsrail'in kritik noktaları yerle bir edildi

Yeni liderini açıklayan İran, düşmanın can damarını yerle bir etti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Savaşı fırsat bildiler! Yunanistan'dan Türkiye'yi ayağa kaldıracak adım

Savaşı fırsat bildiler! Türkiye'yi ayağa kaldıracak küstah adım
Hasan Can Kaya'nın genç kızın memleketi için yaptığı yorum bir kenti ayağa kaldırdı

Genç kızın memleketi için yaptığı yorum bir kenti ayağa kaldırdı
İstediği para tartışma yarattı: İşte Celal Karatüre'nin kaşesi

İstediği para tartışma yarattı: İşte Celal Karatüre'nin kaşesi
Belarus Lideri Lukaşenko ilk kez patates kızartması yedi, tadı damağında kaldı

Ülkenin devlet başkanı ilk kez patates kızartması yedi
Savaşı fırsat bildiler! Yunanistan'dan Türkiye'yi ayağa kaldıracak adım

Savaşı fırsat bildiler! Türkiye'yi ayağa kaldıracak küstah adım
Galatasaray'dan resmi açıklama: 150 milyon euroya ret

Galatasaray'dan resmi açıklama: 150 milyon euroya ret
Ünlü oyuncu Ufuk Bayraktar 8 Mart yürüyüşünde! Polis anında müdahale etti

Ünlü oyuncu 8 Mart yürüyüşünde! Polis anında müdahale etti