Yemen'deki Husiler: "Mücteba Hamaney'in İran'ın yeni dini lideri seçilmesini memnuniyetle karşılıyoruz"

Yemen'deki Husiler, Mücteba Hamaney'in İran'ın yeni dini lideri seçilmesini memnuniyetle karşıladıklarını duyurarak, "Bu gelişme, İslam Devrimi için yeni bir zafer ve İran İslam Cumhuriyeti'nin ve halkının düşmanlarına vurulmuş büyük bir darbedir" açıklamasında bulundu.

İran'daki Uzmanlar Meclisi'nin ABD-İsrail saldırılarında öldürülen Ali Hamaney'in oğlu Mücteba Hamaney'i ülkenin yeni dini lideri seçmesine bir tepki de Yemen'deki Husilerden geldi. Husiler, çevrimiçi mesajlaşma uygulaması Telegram aracılığıyla yaptıkları açıklamada gelişmeyi memnuniyetle karşıladıklarını belirterek, "İran İslam Cumhuriyeti'ni, liderliğini ve halkını, Mücteba Hamaney'in bu önemli ve kritik dönemde İslam Devrimi'nin lideri olarak seçilmesinden dolayı tebrik ediyoruz" ifadelerini kullandı. Açıklamada, "Bu gelişme, İslam Devrimi için yeni bir zafer ve İran İslam Cumhuriyeti'nin ve halkının düşmanlarına vurulmuş büyük bir darbedir" denildi.

İran'ın yeni dini lideri Mücteba Hamaney olmuştu

İran'ın eski dini lideri Ali Hamaney'in ABD-İsrail saldırılarında öldürülmesinin ardından, gözler ülkenin dini liderinin kim olacağı sorusunun yanıtına çevrilmişti. Son olarak, İran'daki Uzmanlar Meclisi tarafından yapılan oylamada Ali Hamaney'in oğlu Mücteba Hamaney ülkenin yeni dini lideri seçilmişti. İran Uzmanlar Meclisi üyesi Ali Hüseyni Eşkuri, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Oyların ezici çoğunluğuyla seçilen bu kişi, Hamaney'in yolunu sürdürecek ve Hamaney'in adı devam edecektir" ifadelerini kullanmıştı. - SANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı