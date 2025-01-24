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Hürriyet Mahallesi Sakinlerinden Alternatif Yol Talebi

Hürriyet Mahallesi Sakinlerinden Alternatif Yol Talebi
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Bursa'nın Orhangazi ilçesinde Hürriyet Mahallesi sakinleri, ağır tonajlı araçların mahalle içinden geçmesini engellemek için alternatif yolun bir an önce yapılmasını istiyor. Geçmişte yaşanan kazalar sonrası artan tehlikeler nedeniyle mahalle halkı eylem yaparak yetkililere çağrıda bulundu.

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde Hürriyet Mahallesi'nden Kale yolu üzerinden Fındıklı yoluna bağlanması planlanan alternatif yolun yapılmaması Hürriyet Mahallesi sakinlerinin tepkisine neden oluyor. Ağır tonajlı araçların kullandığı yolda geçmişte yaşanan ölümlü ve yaralanmalı kazalardan dolayı araçların mahalle içine girmeden ana yola bağlanmasını isteyen vatandaşlar alternatif yolun bir an önce yapılmasını istiyor.

Orhangazi'de Hürriyet Mahallesinden kale yoluna doğru giden güzergahı kullanan ağır tonajlı araçlar mahalle için tehdit olmaya devam ediyor.

Kazalar korkutuyor

Fındıklı yolu üzerinde kurulu bulunan maden ocaklarından gelen ağır tonajlı tırların kullandığı Kale yolu ve Hürriyet Mahallesi içinde geçmiş yıllarda yaşanan kazalardan dolayı ölen ve yaralananlar da olmuştu. Mahalle sakinlerinin yol kapatıp eylem de yaptığı yol konusunda geçmiş yıllarda başlanan ve Fındıklı yolundan farklı bir güzergahla Ana yol bağlanmasını sağlayacak olan alternatif güzergah çalışması kamulaştırma ve mahkeme kararları ile yapılamamıştı. Hürriyet Mahallesi sakinleri yolun yeniden gündeme alınarak yapılmasını talep ederken, şehir merkezini kullanan kamyonların büyük tehdit oluşturduğunu ve buradaki araç trafiğinin de günden güne arttığını ifade ediyorlar. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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