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İran basını: "Hürmüz Boğazı yakınlarında 3 patlama sesi duyuldu"

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İran basını, Hürmüz Boğazı yakınlarında 3 patlama sesi duyulduğunu ve patlamaların boğazdaki deniz trafiğini kontrol etmek amacıyla yapılmış olabileceğini bildirdi. ABD-İran anlaşması sonrası bölgede dikkat çeken gelişme.

İran basını, Hürmüz Boğazı yakınlarında 3 patlama sesinin duyulduğunu bildirdi. Patlamaların "boğazdaki deniz trafiğini kontrol etmek" amacıyla gerçekleştirilmiş olabileceği kaydedildi.

ABD ve İran arasında varılan anlaşma kalıcı barış umutlarını artırırken, bölgede dikkat çeken bir gelişme yaşandı. İran'ın Mehr Haber Ajansı, Hürmüz Boğazı yakınlarında 3 patlama sesinin duyulduğunu bildirdi. Keşm Adası'nın güneyi ve Hürmüz Boğazı sınırlarında yaşanan patlamaların "boğazdaki deniz trafiğini kontrol etmek" amacıyla gerçekleştirilmiş olabileceği kaydedildi. İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO) ve yerel kurumların henüz konuyla ilgili resmi bir açıklama yapmadığı vurgulandı. - TAHRAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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