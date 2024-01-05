Hurdaya dönen otomobilde burnu bile kanamadan çıktı

Hurdaya dönen otomobilde burnu bile kanamadan çıktı

ÇANKIRI - Çankırı'da bir bariyerlere çarpan otomobil hurdaya dönerken, sürücü yara almadan kurtuldu.

Kaza, Çankırı- Kastamonu karayolu Akçavakıf köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.K. yönetimindeki 06 ABF 657 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde bariyerlere çarptı. Kazada otomobil kullanılmaz hale gelirken, sürücü yara almadan kurtuldu. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza yapan otomobil, çekici yardımı ile kaldırıldı.