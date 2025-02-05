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Hünerliellerden Tescilli Lezzetler Projesi Başladı

Hünerliellerden Tescilli Lezzetler Projesi Başladı
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Kuzey Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı tarafından kabul edilen 'Hünerliellerden Tescilli Lezzetler' projesi, Erzincan'da yöresel mutfak kültürünün korunması ve kadın istihdamının desteklenmesi amacıyla hayata geçiriliyor. Proje kapsamında Erzincan'a özgü lezzetlerin kaliteli ve sürdürülebilir yöntemlerle üretimi ve pazarlanması hedefleniyor.

"Hünerliellerden Tescilli Lezzetler" adlı proje Kuzey Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA) tarafından kabul edildi. Bu kapsamda Erzincan Valiliği Toplantı Salonunda Vali Hamza Aydoğdu başkanlığında protokol imza töreni düzenlendi.

Erzincan Valiliği, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, Ticaret İl Müdürlüğü ortaklığında gerçekleştirilen projede Erzincan'ın yöresel mutfak kültürünün korunması aynı zamanda kadın istihdamının desteklenmesi ve bölgesel kalkınmaya katkı sağlanması amaçlanıyor.

Erzincan Hünerli Eller Kadın Kooperatifinin Kuzey Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı'na (KUDAKA) sunduğu proje ile Erzincan'a özgü olan ve coğrafi işaret tescili bulunan Erzincan Kesme Kadayıfı başta olmak üzere, Erzincan'ın yöresel yemeklerinin yenilikçi ve sürdürülebilir yöntemlerle üretilmesi ve pazarlanmasının artırılması hedefleniyor.

"Hünerliellerden Tescilli Lezzetler" kapsamında Erzincan'ın yöresel değerleri olan kesme kadayıf, su böreği, ev baklavası, Cimin üzümü yaprağı sarması, ekşili çorba, kasefe, babikko, hamur boranisi, kelecoş, kesme un çorbası, kara kabak dolması, soğan dolması, pestil tatlısı, cıngıllı pilav gibi ürünlerin coğrafi işaret ve tescil kriterlerine uygun şekilde üretilmesini sağlayacak bir eğitim, üretim ve hizmet merkezi oluşturulacak.

Öte yandan proje ile 20 kadın girişimciye yönelik "Gıda Hijyeni ve Sanitasyon, Kadayıf Yapımı, İşletmelerde Hijyen" konularında eğitim programları düzenlenecek. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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