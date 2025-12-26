Hülya Koçyiğit Trabzon Kadın Yaşam ve İstihdam Merkezi'ni Ziyaret Etti

Haber: Esra Nur PERVAN

(TRABZON) - Türk sinemasının önemli isimlerinden Hülya Koçyiğit, Trabzon Film Festivali kapsamında Trabzon Kadın Yaşam ve İstihdam Merkezi'ni ziyaret etti. Koçyiğit, "Trabzon bir film festivali düzenliyor. İlk demek biraz cesaret demek. Dilerim başladığı gibi bol bereketiyle inşallah hem şehrimize hem de sinemamıza çok büyük katkılarda bulunur bu festival. O nedenle bugün buradayım" dedi.

Koçyiğit, burada yaptığı açıklamada, Trabzon'a daha önce birçok kez geldiğini ifade ederek, şöyle konuştu:

"Trabzon'a ilk 5 yaşındayken gelmiştim ve ömür boyu birçok kereler geldim. O nedenle ilk gelişim değil. Ama ilk defa Trabzon bir film festivali düzenliyor. İlk demek biraz cesaret demek. Dilerim başladığı gibi bol bereketiyle inşallah hem şehrimize hem de sinemamıza çok büyük katkılarda bulunur bu festival. O nedenle bugün buradayım. Ben iyi ki bu sefer gelişimde böylesine faydalı bir mekanı ziyaret etmişim. Her biri birbirinden değerli geleneksel el sanatlarımız burada tekrar hayat buluyor. Genç kadınlar burada bu mesleği öğreniyorlar, bu sanatı öğreniyorlar ve yaşatmaya devam ediyorlar. Bu beni çok gururlandırdı. Hepsinin ellerine, emeğine sağlık. Burası bir yaşam merkezi. Buradan istifade eden bütün kadınları sevgiyle selamlıyorum. Daha nice nice kadınlarımızın bu imkanlardan yararlanmasını diliyorum. Herkesin bildiğini tekrarlayacağım. Trabzonlu kadınların ne kadar güçlü kadınlar olduğunu, ne kadar dayanıklı, dirayetli kadınlar olduklarını hepimiz biliyoruz. Ancak kadınlar bu özelliklerini bir şekilde gösterebilmeleri için onlara bir ortam sunmamız gerekiyor. Böyle bir ortam burada gördüm, bu beni çok mutlu etti. Onun için dileğim bu merkezden daha çok kadının yararlanması. Çünkü kadın ne kadar güçlü olursa o kadar güçlü bir aileyi taşır. O güçlü aile de zaten Türkiye'yi güçlü kılar."

"Bir daha böyle bir şey yaşanmaması için sesini duyurmaya çalışan bir anne"

Mattia Ahmet Minguzzi'nin annesi hakkında sorulan soru üzerine Koçyiğit, "Bu büyük bir acı, büyük bir dram ve direnen, hakkını arayan, bir daha böyle bir şey yaşanmaması için sesini duyurmaya çalışan bir anne. O anneye ben çok büyük saygı duyuyorum. Çok değerli bir savaş veriyor adeta. Ben de onun yanındayım. Bütün kalbimle onu destekliyorum. Gerçekten de genç çocukların, 18 yaşı altındaki çocukların maalesef karıştıkları bu ölümle sonuçlanan vakalarda hem o çocukların hem de ailelerinin ceza görmesini bütün kalbimle diliyorum" dedi.

Koçyiğit, bir soruyu yanıtlarken, "Ben TRT2'de her hafta bir program sunuyorum. Orada da ülkemizin gerçekten rol model olmayı hak eden değerleriyle seyircileri tanıştırıyorum, görüştürüyorum. Şu anda devam eden projem o" ifadesini kullandı.