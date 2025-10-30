Haberler

Hulusi Akar, Yeşilay Rehabilitasyon Merkezi'ni Ziyaret Etti

Hulusi Akar, Yeşilay Rehabilitasyon Merkezi'ni Ziyaret Etti
Güncelleme:
TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, Kayseri'de Yeşilay Rehabilitasyon Merkezi'ni ziyaret ederek bağımlılıkla mücadele çalışmalarına destek verdi. Akar, Yeşilay'a üye oldu ve rozetini aldı.

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, AK Parti Kayseri Milletvekili Sayın Ayşe Böhürler, Kayseri Vali Yardımcısı Ömer Tekeş ve AK Parti İl Başkanı Hüseyin Okandan, Yeşilay Rehabilitasyon Merkezi'ni ziyaret etti.

Ziyaret kapsamında, Yeşilay'ın bağımlılıkla mücadele çalışmaları ile danışmanlık ve rehabilitasyon hizmetleri hakkında yerinde bilgi alındı. Hulusi Akar, Yeşilay'a üye olarak kurumsal mücadeleye de destek verdi. Üyelik rozeti, Yeşilay Kayseri Şube Başkanı Mehmet Çifçi tarafından takdim edildi.

Yeşilay Kayseri Şubesi tarafından konu ile ilgili yapılan açıklamada, "Yeşilay Kayseri Şubesi olarak, sağlıklı ve bağımlılıklardan uzak bir toplum inşa etme yolundaki çalışmalarımıza verilen bu kıymetli destekten dolayı Sayın Akar ve tüm protokol üyelerine teşekkür ederiz" ifadelerine yer verildi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
