Hükümlü ve Yükümlülerin Topluma Kazandırılması İçin İş Birliği Protokolü İmzalandı

Hükümlü ve Yükümlülerin Topluma Kazandırılması İçin İş Birliği Protokolü İmzalandı
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Adalet Bakanlığı arasında imzalanan protokol çerçevesinde, hükümlü ve yükümlülerin topluma kazandırılması ve istihdamlarının desteklenmesi amacıyla bir değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Adalet Bakanlığı arasında hükümlü ve yükümlülerin topluma kazandırılması ve istihdamlarının desteklenmesi amacıyla imzalanan iş birliği protokolü kapsamında, İş-Kur İl Müdürlüğü Makamında ilgili kurum temsilcilerinin katılımıyla bir değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Zonguldak Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Okan Şentürk ve İl Müdürlüğü idarecileri, Zonguldak M Tipi Açık/Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Orhan Tekfidan, Devrek Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Hasan Yılmazer, Zonguldak Denetimli Serbestlik Müdürü Selçuk Aydemir ve Kdz. Ereğli Denetimli Serbestlik Müdürü Tugay Agboyraz'ın katılım sağladığı toplantıda hükümlü ve yükümlü bireylerin iş gücü piyasasına entegrasyonunu sağlamak, üretken bireyler haline gelmelerine destek olmak ve topluma uyum süreçlerini kolaylaştırmak amacıyla protokol kapsamında yürütülecek çalışmalar ele alındı.

Yapılan görüşmeler sonunda tahliyesine bir aydan az kalan hükümlü, tutuklu ve yükümlülere iş ve meslek danışmanları tarafından iş aramaya yönelik seminerlerin verilmesi, işe ihtiyacı olan hükümlü tutuklu ve yükümlülerle bireysel görüşme yapılması, mülakat ve işverenle görüşme eğitimlerinin verilmesi, kendi işini kurma hibe projeleri konusunda bilgilendirme yapılması amacıyla bu kapsamda yer alan hükümlü, tutuklu ve yükümlüler belirlenerek eğitim planı oluşturulması kararı alındı.

Toplantı sonunda kurumlar arası iş birliğinin güçlendirilerek sürdürülmesi ve protokol kapsamındaki faaliyetlerin sahada etkin şekilde uygulanması konusunda mutabakata varıldı. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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