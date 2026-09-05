Cezaevi Ürünleri Fuarı Başkentte Açıldı

Başkent Millet Bahçesi'nde düzenlenen 'İşyurtları Ürün ve El Sanatları Fuarı'nda hükümlü ve tutukluların ürettiği yüzlerce ürün fuarda vatandaşlarla buluşuyor.

Adalet Bakanlığı Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumu tarafından düzenlenen 'İşyurtları Ürün ve El Sanatları Fuarı' Başkent Millet Bahçesi'nde ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor. Hükümlü ve tutukluların işyurdu atölye tesislerinde edindikleri mesleki becerilerle ürettikleri ürünleri vatandaşlarla buluşturmak amacıyla gerçekleştirilen fuarda 122 farklı iş yurdu kurumunun stantı bulunuyor. Mobilya ürünlerinden gıdaya, giyimden aksesuar ve süs eşyalarına kadar pek çok ürün, fuarda ziyaretçilerle buluştu.

"Sivil hayatlarına kavuştuklarında kendilerine bir kazanç kapısı da sağlayabiliyorlar"

Alanya L tipi Ceza İnfaz Kurumunda atölye şefi olan Orhan Korkmaz, arı kovanları, bakır tablolar gibi alanlarda eğitim verildiğini belirterek "Milli Eğitim Bakanlığı'yla Adalet Bakanlığı arasında yapılan iş birliği protokolüyle Çıraklık Eğitim Merkezleri adı altında stajyer öğrenci olarak faaliyet gösteren bir sisteme tabi tutuluyorlar, eğitime tabi tutuluyorlar. Burada öğrenmiş oldukları eğitimlerle staj süresini tamamladıktan sonra iş yurdu sektörlerinde faaliyet göstermeye devam ediyorlar, çalışmalarla devam ediyorlar. Burada almış oldukları eğitimle tahliye olduklarında dışarıdaki hayatlarına, sivil hayatlarına kavuştuklarında kendilerine bir kazanç kapısı da sağlayabiliyorlar ve mesleki kazanımlarını normal hayatlarında da gündelik hayatlarında da kazançlarını sağlıyorlar" ifadelerini kullandı.

"Hem meslek öğretiyoruz, hem maaş ve sigortalarını veriyoruz"

Kırşehir E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu İş Yurdu Müdürlüğü atölye şefi Ramazan Tunçbilek ise, iş yurdu müdürlüklerinde yapılan ürünleri getirdiklerini aktararak, "Hem meslek öğretiyoruz, hem maaş ve sigortalarını veriyoruz. Hayatı boyunca çalışmamış insanlar var. Hem iş öğreniyor hem çalışıyor, mutlu oluyor. Dışarıya çıkanlarda bu işi yapanlar da var" şeklinde konuştu.

"Her şeyden önce üretmeleri çok güzel"

Fuarı ziyarete gelen Pınar Nacak, "Fuar ürünlerinden özellikle alışveriş yaptık, güvenilir olduğunu bildiğimiz için. Her şeyden önce üretmeleri çok güzel. Hem kendilerini geliştiriyorlar, hem de ülkemiz adına da bir şeyler üretiyorlar. Biz de bu ürünlerden vatandaşlar olarak uygun bir şekilde yararlanıyoruz" dedi.

Bir diğer ziyaretçi Abdullah Polat ise, "Ürün çeşidi olarak her yaşa hitap ediyor. Hem onlar kendilerini geliştirmiş oluyorlar. Aynı zaman da halk da bundan istifade ediyor" diye konuştu.

Halil Utkan ise, "İllerimizin kendi coğrafi ve ekonomik özelliklerine göre hangi ürünleri orada üretiyorlarsa bu iş yurtları da onlar üretmiş ve buraya getirmiş. Dolayısıyla bu çeşitliliği burada bulmak güzel bir şey. Bir de güveniyoruz bunlara. Gerçekten o yörenin ürünü Belki hapishaneden çıktıktan sonra kendine o konuda bir meslek açması çok iyi olur. Verimlilik açısından memlekete yararlı bir şey olur" ifadelerine yer verdi.

Fuarın kapıları 6 Eylül'e kadar ziyaretçilere açık olacak.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı