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HSK Başmüfettişi Mustafa Güntin, Kütahya Valisi'ni Ziyaret Etti

HSK Başmüfettişi Mustafa Güntin, Kütahya Valisi'ni Ziyaret Etti
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Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Başmüfettişi Mustafa Güntin ve beraberindeki heyet, Kütahya Valisi Musa Işın'ı ziyaret etti. Görüşmede adli hizmetlerin işleyişi ve yargı süreçleri değerlendirildi.

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Başmüfettişi Mustafa Güntin ve beraberindeki heyet, Kütahya Valisi Musa Işın'ı makamında ziyaret etti.

Ziyarette HSK Müfettişleri Erkan Ersönmez, Hasan Budakoğlu ve Tayfun Vapur'un yanı sıra Kütahya Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Uzun, Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanı Savaş Tek ve İdare Mahkemesi Başkanı Abdulkadir Hoşaf da yer aldı.

Görüşmede, adli hizmetlerin işleyişi ve yargı süreçlerine dair değerlendirmelerde bulunuldu. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Işın, heyete ziyaretleri için teşekkür etti. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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