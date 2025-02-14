HSK Başmüfettişi Mustafa Güntin, Kütahya Valisi'ni Ziyaret Etti

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Başmüfettişi Mustafa Güntin ve beraberindeki heyet, Kütahya Valisi Musa Işın'ı makamında ziyaret etti.

Ziyarette HSK Müfettişleri Erkan Ersönmez, Hasan Budakoğlu ve Tayfun Vapur'un yanı sıra Kütahya Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Uzun, Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanı Savaş Tek ve İdare Mahkemesi Başkanı Abdulkadir Hoşaf da yer aldı.

Görüşmede, adli hizmetlerin işleyişi ve yargı süreçlerine dair değerlendirmelerde bulunuldu. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Işın, heyete ziyaretleri için teşekkür etti. - KÜTAHYA