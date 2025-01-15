Hristiyan Din Adamlarından İznik'e Ziyaret

Medeniyetler şehri İznik'e Hristiyan din adamları akın etti. Toplu halde İznik Gölü'nün zeminindeki tarihi bazilikayı ziyaret eden kardinal ve papazlar göl kenarında ayin yaptı.

Papa Francis'in resmen İznik'e ziyaret gerçekleştireceğini açıklamasının ardından tarihi kente önemli ziyaretler başladı. Vatikan'da görevli 2 kardinal ve 102 papaz Bursa'nın İznik ilçesine geldi. İlk olarak İznik gölünde bulunan tarihi eseri ziyaret eden heyet bazilikada incelemede bulundu. Daha sonra İznik Ayasofya Camiini ziyaret eden papazlar ve kardinaller burada uzun süre kaldı. Papa'nın ilk durağının Ayasofya'i Kebir Camii, ikinci durağının ise bazilika olacağı öğrenildi.

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İki kardinal ve 102 Papaz'ı İznik'e getiren tur sahiplerinden Yiğit Avcı, "Önemli bir dini ziyarette bulunan heyet bazilika ve Ayasofya'i Kebir Camii'ni ziyaret ettiler. Bu yıl birinci konsilin 1700'üncü senesi olması münasebetiyle İznik'e daha çok turist gelmesini öngörüyoruz" dedi. Emrah Koçer ise "2025 yılı ülkemiz için umarım çok daha fazla turist ağırlayabileceğimiz bir yıl olur." ifadelerini kullandı - BURSA