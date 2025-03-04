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Horozun Saldırdığı Çocuk Kameralara Yansıdı

Horozun Saldırdığı Çocuk Kameralara Yansıdı
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Van'ın Tuşba ilçesinde 8 yaşındaki Y.T.A., evinin önünde oynarken kümeste bulunan horozun saldırması sonucu komik anlar yaşadı. Kümesin yanından kaçan çocuk ile horoz arasında geçen eğlenceli anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Van'ın Tuşba ilçesinde evinin önünde oynarken girdiği kümeste horozun saldırmasıyla çocuğun kaçışı gülümsetti.

Tuşba ilçesine bağlı Alaköy Mahallesi'nde ikamet eden 8 yaşındaki Y.T.A., evlerinin önünde seksek oynayarak kümese girdi. Kümeste de oyunu devam ettiren Y.T.A.'ya aniden horoz saldırdı. Horozun saldırdığını gören Y.T.A. kaçarak kümesin yanından uzaklaştı. Kısa süre çocukla horoz bir birlerine durdukları yerden baka kaldı. Horoz daha sonra kümese girdikten sonra çocukta ve girdi. Çocukla horoz arasında yaşana koşuşturma güvenlik kamerasına yansıyan görüntü gülümsetti. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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