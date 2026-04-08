Hopalı Emeklilerden Trabzon'da Pazar Günü Yapılacak "Sefalet Zammına Son" Mitingine Katılım Çağrısı

Güncelleme:
Haber: Uğur İSTANBULLU

(ARTVİN) – Tüm Emekliler Sendikası, Hopalıları, 12 Nisan'da Trabzon'da düzenleyeceği "Sefalet zulmüne son" mitingine katılmaya çağırdı. Tüm Emekliler Sendikası Hopa Temsilciliği Yönetim Kurulu Üyesi Necmettin Yenigül, "Bugün milyonlarca emekli, açlık sınırının altında yaşamaya mahküm ediliyor. Bu düzen kader değildir, bu düzen değişecek. 'Sefalet zulmüne son' mitinginde buluşuyoruz" dedi.

Tüm Emekliler Sendikası, 12 Nisan'da Karadeniz Bölge Mitingi'ni Trabzon'da gerçekleştirecek. "Sefalet zulmüne son" başlığıyla düzenlenecek mitinge, Karadeniz'in farklı illerinden katılımın olacağı belirtildi.

Miting öncesinde, Tüm Emekliler Sendikası Hopa Temsilciliği tarafından Hopa Meydanı'nda kurulan çadır önünde vatandaşlara çağrıda bulunuldu. Çadır önünde Hopalılara seslenen Sendika Hopa Temsilciliği Yönetim Kurulu Üyesi Necmettin Yenigül şunları söyledi:

"Sefalet zulmüne son, emekliler geçinemiyor. Yıllarımızın emeği gasbediliyor. Bugün milyonlarca emekli, açlık sınırının altında yaşamaya mahküm ediliyor. Bu düzen kader değildir, bu düzen değişecek. 'Sefalet zulmüne son' mitinginde buluşuyoruz. Pazar günü saat 14.00'te Trabzon Meydanı'ndayız. Karadeniz'in bütün şehirlerinden insanlar akın akın Trabzon'a gelecek. Samsun'dan, Ordu'dan, Giresun'dan, Gümüşhane'den, Bayburt'tan, Rize'den, Artvin'den tüm emekliler ve emekli dostları Trabzon Meydanı'nda buluşuyoruz. Araçlar kaldırılacaktır. Pazar günü saat 09.30'da Hopa Parkı'nda buluşalım."

Kaynak: ANKA
Trump'tan İran'la ateşkes sonrası ilk açıklama: 15 maddenin çoğu kabul edildi

Trump'tan İran'la ateşkes sonrası ilk açıklama
Haberler.com
500

İşte zirvenin sahibi! Dünyanın en iyi 20 teknik direktörü açıklandı

İşte zirvenin sahibi! Dünyanın en iyi 20 teknik direktörü açıklandı
Jaden Smith’ten Jackie Chan’e duygusal doğum günü mesajı

Usta isme vefa doldu sözler! Geçmişe uzanan anlamlı paylaşım
Birbirlerini silen Zehra ve Vargas ilk kez karşı karşıya geldi

Beklenen karşılaşma gerçekleşti!

Ateşkes sonrası İsrail fena karıştı: Felaket

Ateşkes sonrası İsrail fena karıştı: Felaket
İşte zirvenin sahibi! Dünyanın en iyi 20 teknik direktörü açıklandı

İşte zirvenin sahibi! Dünyanın en iyi 20 teknik direktörü açıklandı
Şükran Ovalı’dan şoke eden itiraf: El şakası yaptı, boğazını yırttım

Şoke eden itiraf: El şakası yaptı, boğazını yırttım
Real Madrid gece yarısı karıştı: Arda Güler bu takımdan derhal ayrıl

Real Madrid gece yarısı karıştı: Arda Güler bu takımdan derhal ayrıl