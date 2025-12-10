Haberler

Kaymakamdan öğrencilere Togg'un yeni modeli ile şehir turu

Artvin'in Hopa Kaymakamı Abdullah Arslantürk, yerli otomobil Togg'un T10F modelini Hopa BİLSEM öğrencilerine tanıtarak şehir turu yaptırdı. Etkinlik, öğrencilerin teknolojiye olan ilgisini artırmayı hedefliyor.

Artvin'in Hopa Kaymakamı Abdullah Arslantürk, Türkiye'nin yerli ve milli otomobili Togg'un yeni modeli T10F ile Hopa Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) öğrencilerine şehir turu attırdı. Özel yetenekli öğrencilerin yerli teknolojiye ilgisini artırmayı amaçlayan etkinlik, ilçede ilgiyle karşılandı.

Hopa Kaymakamlığı koordinesinde düzenlenen programda öğrenciler, Togg T10F modelini yakından tanıma fırsatı buldu. Aracın donanımı, teknolojik yapısı ve Türkiye'nin yerli otomobil vizyonu hakkında bilgiler veren Kaymakam Arslantürk, yolculuk boyunca öğrencilerle sohbet ederek merak edilen soruları cevapladı. Keyifli anların yaşandığı turda öğrenciler, Kaymakam Arslantürk'ün açtığı müzik eşliğinde yolculuğun tadını çıkardı.

Hopa Bilim ve Sanat Merkezi Görsel Sanatlar Öğretmeni Hakkı Fidan, etkinliğin öğrenciler için önemli bir motivasyon kaynağı olduğunu belirterek, "Öğrencilerimizin yerli ve milli teknolojileri yakından tanıması, onların geleceğe dair motivasyonlarını artırıyor. Çocuklarımızı teknolojiyle buluşturan her adımın yarınlarına değer kattığına inanıyoruz" dedi. - ARTVİN

Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
