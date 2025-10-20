Haberler

Hong Kong'a inişi sırasında pistten çıkan kargo uçağı denize sürüklendi

Hong Kong'a inişi sırasında pistten çıkan kargo uçağı denize sürüklendi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Hong Kong'a inişi sırasında pistten çıkan kargo uçağı denize sürüklendi
Haber Videosu

Türkiye merkezli ACT Havayolları'na ait Boeing 747 tipi kargo uçağı, Hong Kong'a iniş yaparken pistten çıkarak bir yer hizmetleri aracına çarptı. Kazada, yer hizmetleri aracındaki 2 personel hayatını kaybetti, uçaktaki mürettebat kurtarıldı.

Çin'in Hong Kong özel idari bölgesi, korkutan bir havacılık kazasına sahne oldu. İniş sırasında kontrolden çıkan bir kargo uçağı yer hizmetleri aracına çarparak denize sürüklendi. Yerel basında yer alan haberlere göre; kaza sabaha karşı 03.53'te Hong Kong Uluslararası Havalimanı'nda meydana geldi.

Hong Kong'a inişi sırasında pistten çıkan kargo uçağı denize sürüklendi

İNİŞ SIRASINDA PİSTTE KONTROLDEN ÇIKTI

Dubai El Maktum Uluslararası Havalimanı'ndan kalkan Türkiye merkezli ACT Havayolları'na ait EK9788 sefer sayılı uçak, Emirates Havayolları adına gerçekleştirdiği uçuşun inişi sırasında pistte kontrolden çıktı. Pist yakınlarında bulunan bir yer hizmetleri aracına çarpan uçak, daha sonra denize sürüklendi.

Hong Kong'a inişi sırasında pistten çıkan kargo uçağı denize sürüklendi

KUZEY PİSTİ GEÇİCİ OLARAK HAVA TRAFİĞİNE KAPATILDI

Kazada yer hizmetleri aracında bulunan 2 personelin hayatını kaybettiği, uçaktaki 4 mürettebatın ise kurtarılarak hastanede tedavi altına alındığı açıklandı. Kaza nedeniyle Hong Kong Uluslararası Havalimanı'nın kuzey pistinin geçici olarak hava trafiğine kapatıldığı belirtildi.

Hong Kong'a inişi sırasında pistten çıkan kargo uçağı denize sürüklendi

Birleşik Arap Emirlikleri merkezli Emirates Havayolları'ndan yapılan açıklamada uçağın ACT Havayolları'ndan kiralandığı doğrulanarak, "Mürettebatın tamamının güvende olduğu ve uçakta kargo bulunmadığı teyit edilmiştir" denildi. Kazanın kesin nedenini belirlemek üzere detaylı soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Domenico Tedesco'dan Galatasaray cevabı

Galatasaray sorusuna bomba cevap
16 yaşındaki çocuk, karın ağrısı şikayetiyle gittiği hastanede ölü doğum yaptı

Karnı ağrıyınca ortaya çıktı! 16 yaşındaki çocuk ölü doğum yaptı
Galip gelinen maçta Fenerbahçe taraftarından yıldız oyuncuya tepki

Galip gelinen maçta bile yıldız oyuncuya tepki: Yerin dibine soktular
Hamas'tan Gazze'de ateşkesi ihlal ettiği iddialarına jet yanıt

İnfial yaratan iddia sonrası Hamas'tan jet açıklama
Domenico Tedesco'dan Galatasaray cevabı

Galatasaray sorusuna bomba cevap
KKTC'de cumhurbaşkanlığı seçimini resmi olmayan sonuçlara göre Tufan Erhürman kazandı

KKTC'de kritik seçim tamamlandı! İşte yeni cumhurbaşkanı
Kilosunun fiyatı 600 bin TL'ye çıktı, görmek isteyen tarlaya akın etti

Fiyatı 600 bin TL'ye çıktı! Görmek isteyen tarlaya akın ediyor
Ersin Tatar'dan seçim yenilgisinin ardından ilk yorum

Ersin Tatar'dan seçim yenilgisinin ardından ilk yorum
KKTC'nin yeni Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman'dan ilk açıklama

KKTC'nin yeni Cumhurbaşkanı'ndan ilk açıklama
Aylardır boştaydı! Aboubakar'ın yeni takımı belli oldu

Aylardır boştaydı! İşte Aboubakar'ın yeni takımı
Trafikte bunu yapan yandı! Cezası 2 binden 200 bin TL'ye çıkıyor

Trafikte bunu yapan yandı! Cezası 2 binden 200 bin TL'ye çıkıyor
Fidye için kaçırılan genç futbolcu, hayatını kaybetti

Fidye için kaçırılan genç futbolcu, hayatını kaybetti
Artık yenilmez değiller! Göztepe Süper Lig'de ilk kez kaybetti

Artık yenilmez değiller! Süper Lig'de ilk kez kaybettiler
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.