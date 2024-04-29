Hollanda Din Hizmetleri Müşaviri Adıyaman'da Cami ve Kuran Kursu İnşaat Alanını İnceledi

Hollanda Lahey Din Hizmetleri Müşaviri Ömer Özgül ve Hollanda Diyanet Vakfı üyeleri Adıyaman'a yapılacak olan cami ve Kuran kursu inşaat alanını inceledi.

6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar alan iller arasında yer alan Adıyaman'a gelen heyet, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

İl Müftülüğünü ziyaret eden Lahey Din İşleri Müşaviri Dr. Ömer Özgül ve Hollanda Diyanet Vakfı üyeleri İl Müftüsü Mevlüt Haliloğlu'nu ziyaret ederek, çalışmalar ile ilgili bilgi aldı.

İl Müftüsü Haliloğlu ile birlikte, HDV tarafından yapılacak olan cami ve Kur'an kursunun yapılacağı alanları birlikte gezen Özgül, saha çalışmalarını yerinde incelediklerini ve çok yakın zamanda cami ve Kur'an kursunun yapımına başlanacağını söyledi. - ADIYAMAN