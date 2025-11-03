Haberler

Hocalı'da yer gök Azerbaycan

Hocalı'da yer gök Azerbaycan
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hocalı'da yer gök Azerbaycan, Ağdam'da bulunan şehit mezarlarında Azerbaycan-Türkiye bayrakları dalgalanıyor.

Hocalı'da yer gök Azerbaycan, Ağdam'da bulunan şehit mezarlarında Azerbaycan- Türkiye bayrakları dalgalanıyor.

Karabağ savaşından sonra 30 yıl hasret kaldıkları baba ocaklarına dönen vatandaşlar gözyaşlarına boğuldu.

Ermeniler'in 2020 yılında ikinci Dağlık Karabağ Savaşı'nda Azerbaycan topraklarından çıkarken, Hocalı şehitlerinin mezarlarını tahrip ettiği, bazı mezarları ise kazdığı ortaya çıktı.

Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı organizasyonunda ve Azerbaycan Kars Başkonsolosluğunun girişimiyle Kars-Erzurum ve Iğdırlı gazeteciler, Hocalı'da Ermenilerin 1992 yılında gerçekleştirdiği vahşette şehit edilen 613 kişinin mezarını ziyaret ederek dua etti.

Hocalı şehitlerinin mezarlarının üzerine örtülen Azerbaycan bayrakları ile mezarların başlarında bulunan Türk ve Azerbaycan bayrakları 2 devlet, 1 millet dayanışmasını bir kez daha gözler önüne serdi.

"Kim öz ölüsüne kurban der"

Hocalıya 33 yıl sonra dönen Eynur Zenure, "Benin eşimin annesi şehit oldu. Benim eşim annesinin ölüsüne kurban dedi. Annemin ölüsü bulunsun kurban deyim. Biz bugün gelimişiz. Ama gözlerimiz yoldadır. Benim halam 2 çocuğu bugün yoktur. Her Hocalı'ya cenaze gelende biz seviniyoruz ki, cenazemiz gelsin. Kim öz ölüsüne kurban der. Bu kurban diyoruz, bizim ölülerimiz bulunsun. Bugün ben seviniyorum, evimdeyim" dedi.

"Ben her şeyimi bir gece de kaybettim"

Hocalı katliamını unutamadığını ifade eden Ceylan Elnura, "İnsan doğup, büyüdüğü yerden bu şekilde çıkmak, Allah hiç kimseye kısmet eylemesin. İnsan inanmıyor, her şeyini bir günde kaybetsin, ben her şeyimi bir gece de kaybettim. Bizim için çok zordur, hem de gurur vericidir. Bugün biz Hocalı'ya döndük. Türkiye Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a minnettarız. Bize destek verdi. Yanımızda oldu" diye konuştu.

Öte yandan, gazeteciler, Ağdam'da bulunan Hocalı şehitlerinin mezarlarını ziyaret ederek dua etti. Gazeteciler daha sonra Ağdam'dan ayrılarak Karabağ'a geçti. - HOCALI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel
Enflasyon ekim ayında yüzde 2,55 arttı, yıllık bazda yüzde 32,87 oldu

Piyasaların merakla beklediği enflasyon rakamları açıklandı
MTV, pasaport, ehliyet harcı, vergi ve cezalar! İşte 2026 zam oranı

MTV, pasaport, ehliyet harcı, vergi ve cezalar! İşte 2026 zam oranı
Memur ve emeklinin 4 aylık zam oranı netleşti

Memur ve emeklinin 4 aylık zam oranı netleşti
2 kişiyi av tüfeğiyle öldüren emekli polisten fuhuş çetesi iddiası

Kahvehaneyi kan gölüne çeviren emekli polisten fuhuş çetesi iddiası
Hikmet Tuğsuz Survivor 2026'ya katılacak mı? Cevabı net oldu

Hikmet Tuğsuz Survivor kararını açıkladı
Savic'ten Uğurcan'a büyük ayıp

Maçtan saatler sonra ortaya çıkan görüntü
Katil 19, maktul 20 yaşında! Biri hapse diğeri mezara

Katil 19, maktul 20 yaşında! Biri hapse diğeri mezara
Altın için çarpıcı 2026 tahmini! Bu ihtimal ilk kez telaffuz edildi

Altın için çarpıcı 2026 tahmini! Bu ihtimal ilk kez telaffuz edildi
Sıranın sonu görünmedi! Kilosu 50 liraya düştü, duyan markete akın etti

Sıranın sonu görünmedi! Kilosu 50 liraya düştü, duyan akın etti
Beşiktaş taraftarından hakeme 'bahis yapsana' tezahüratı

Derbinin hakemine soğuk duş! Neye uğradığını şaşırdı
Faruk Fatih Özer nasıl öldü? CTE açıklamasında dikkat çeken çarşaf ve havlu detayı

Cezaevinde ölü bulunan Fatih Özer'le ilgili olay iddiaya yalanlama
Hacı adayları dikkat! Bakanlık dört firmaya para cezası kesti

Hacı adayları dikkat! Bakanlık dört firmaya para cezası kesti
Kartellere karşı savaş çağrısı yapan belediye başkanı öldürüldü

Kartellere karşı savaş çağrısı yapan belediye başkanı öldürüldü
Konut hayalleri kabusa döndü! Binlerce kişi mağdur oldu

Konut hayalleri kabusa döndü! Binlerce kişi mağdur oldu
Yorumlar bomba! Kerem Aktürkoğlu Jhon Duran'a zorla secde ettirdi

Maça damga vuran kare
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.