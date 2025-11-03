Hocalı'da yer gök Azerbaycan, Ağdam'da bulunan şehit mezarlarında Azerbaycan- Türkiye bayrakları dalgalanıyor.

Karabağ savaşından sonra 30 yıl hasret kaldıkları baba ocaklarına dönen vatandaşlar gözyaşlarına boğuldu.

Ermeniler'in 2020 yılında ikinci Dağlık Karabağ Savaşı'nda Azerbaycan topraklarından çıkarken, Hocalı şehitlerinin mezarlarını tahrip ettiği, bazı mezarları ise kazdığı ortaya çıktı.

Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı organizasyonunda ve Azerbaycan Kars Başkonsolosluğunun girişimiyle Kars-Erzurum ve Iğdırlı gazeteciler, Hocalı'da Ermenilerin 1992 yılında gerçekleştirdiği vahşette şehit edilen 613 kişinin mezarını ziyaret ederek dua etti.

Hocalı şehitlerinin mezarlarının üzerine örtülen Azerbaycan bayrakları ile mezarların başlarında bulunan Türk ve Azerbaycan bayrakları 2 devlet, 1 millet dayanışmasını bir kez daha gözler önüne serdi.

"Kim öz ölüsüne kurban der"

Hocalıya 33 yıl sonra dönen Eynur Zenure, "Benin eşimin annesi şehit oldu. Benim eşim annesinin ölüsüne kurban dedi. Annemin ölüsü bulunsun kurban deyim. Biz bugün gelimişiz. Ama gözlerimiz yoldadır. Benim halam 2 çocuğu bugün yoktur. Her Hocalı'ya cenaze gelende biz seviniyoruz ki, cenazemiz gelsin. Kim öz ölüsüne kurban der. Bu kurban diyoruz, bizim ölülerimiz bulunsun. Bugün ben seviniyorum, evimdeyim" dedi.

"Ben her şeyimi bir gece de kaybettim"

Hocalı katliamını unutamadığını ifade eden Ceylan Elnura, "İnsan doğup, büyüdüğü yerden bu şekilde çıkmak, Allah hiç kimseye kısmet eylemesin. İnsan inanmıyor, her şeyini bir günde kaybetsin, ben her şeyimi bir gece de kaybettim. Bizim için çok zordur, hem de gurur vericidir. Bugün biz Hocalı'ya döndük. Türkiye Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a minnettarız. Bize destek verdi. Yanımızda oldu" diye konuştu.

Öte yandan, gazeteciler, Ağdam'da bulunan Hocalı şehitlerinin mezarlarını ziyaret ederek dua etti. Gazeteciler daha sonra Ağdam'dan ayrılarak Karabağ'a geçti. - HOCALI